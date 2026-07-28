的士车队一周年｜斥充电桩不足非事实 环境局指现逾1.7万支公共充电桩使用率仅约两成

近日有报道指本港充电配套不足，影响的士车队发展，环境及生态局今日（28日）在社交平台澄清，指相关言论与事实不符。当局强调一直透过政策及市场力量，建立以高速充电桩为骨干的公共充电网络。截至2026年6月，全港已有逾1.7万支公共充电桩，惟整体使用率仅约一至两成，显示现时充电设施相当充足。

澄清充电桩充足 平均使用率仅一至两成

环境及生态局表示，政府多年来一直透过政策引导并善用市场力量，致力建立以高速充电桩为骨干的公共充电网络，特别针对电动的士等商用车的充电需求，以加快推动电动车普及化。截至2026年6月，香港已有超过17,300支公共充电桩，其中约3,390支为快速或高速充电桩，足可支援逾85,000辆电动车。政府亦特意在全港各区设置50支电动的士专用高速充电桩，当中12支已全面投入运作，余下的38支则会自今年年底陆续投入运作。

环境及生态局又指，充电技术的突破亦正显著提升包括电动的士在内的电动车补能效率。如市场上最新研发的兆瓦级充电技术，能实现「充电5分钟，续航400公里」，使充电时间与传统燃油车入油相若。此外，市场上亦已出现流动型高速充电器，打破了空间与电力供应的限制，大大增加充电网络布局的弹性。政府正密切留意各项多元充电技术的最新发展，积极探讨加快引进香港落地的可行性，以进一步支援电动车在本地的发展与普及。

相关新闻：

的士车队一周年｜ 运输署指服务评价正面 车辆与司机规模持续扩张

的士车队一周年︱全港仅2000辆投入服务 司机短缺成死症 运输署 : 续推动各车队迈向承诺规模