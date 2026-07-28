葵涌广场 「Top世界」童党绝迹 警察加强巡逻 商户赞：终于安心

葵涌广场近日有「童党」聚集滋扰商户，令不少商户苦不堪言。《星岛申诉王》日前报道后，《星岛头条》记者今日（28日）前往涉事的「Top世界」美食街视察，发现现场已有多名便衣警员驻守，昔日童党横行的场面不复存在。附近商户对警方积极跟进表示欢迎，直言困扰多时的滋扰问题终于获得解决。

便衣警员驻守 翻查CCTV证滋扰

记者现场所见，「Top世界」美食街内部显得格外冷清，只有零星食客前往光顾寿司店，与外围人山人海的景象形成强烈对比。警方明显加强了部署，现场约有四至五名便衣警员在场戒备，密切注视是否有违法人士聚集。

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记者其后上前了解情况，有警员透露自报道刊出后，警方已即时调配人手在美食街一带巡逻，搜查有否可疑人物出没；目前暂未发现报道所指的「童党」踪迹，但经翻查闭路电视片段，证实早前确实有一批未成年人士在该处聚集，不断奔跑及喧哗，对商户及顾客造成干扰。警方未来数日将继续加强巡视，绝不容许任何违法行为发生。

军装警员巡逻增至每日七八次

童党绝迹，最感欣慰的莫过于一众商户。美食街内一间寿司店负责人向记者表示，未成年人士聚集滋扰的问题早在数月前已开始浮现，商户曾多次向商场管理处投诉，惟情况一直未获改善，过往仅偶尔有一两名军装警员前来巡视。然而，自报道曝光后，情况出现转机。现时每日早上九时至晚上九时，均有军装警员进行巡逻，每日多达七至八次，令滋扰问题显著改善。被问及频密巡逻会否影响生意，商户坦言反而感到安心，庆幸困扰已久的问题终获正视及妥善处理。

记者：陈耀霆