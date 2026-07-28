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38岁电工学徒3年前触电亡 3承办公司24项票控罪罪成 9.17求情

社会
更新时间：18:20 2026-07-28 HKT
发布时间：18:20 2026-07-28 HKT

38岁男电工学徒陈卓钧于2023年9月，在一处地盘疑触电身亡。地盘总承办商中国电力国际发展有限公司以及3间承建商同被票控，他们否认「没有采取措施以防止发生电力危险」等32罪，其中一间承办商早前认罪。另外3间公司经审讯后，今于西九龙裁判法院被裁定全数罪名成立。裁判官施祖尧指，死者无电工牌照却处理电力工作，最终付出性命。而分判商未能确保只有获授权人士可进行涉案高风险工作，总承办商等更是全盘交由分判商处理工程，显然无履行东主的职责。施官押后求情及判刑至9月17日。

死者父亲指罚款无阻吓作用

死者陈卓钧的父亲庭外表示满意裁决，但望能向当日带同儿子到场工作的美明工程有限公司老板林伟健追责，「系佢带我𠮶仔去科学园开工㗎嘛」，「系佢害死我𠮶仔，咁点解佢唔系被告呢？」。然而林伟健在本案以证人身份作供，陈父直言「差天共地」。陈父坦言失去爱儿的打击乃毁灭性，儿子房间「郁都冇郁」，夫妻二人需见心理医生，「我永远听唔返我𠮶仔把声」。陈父认为判罚款无阻吓作用，更变相鼓励判头，期盼本案判罚能有阻吓力。

被告依次为中国电力国际发展有限公司、港华中国电力(香港)综合智慧能源有限公司、去也有限公司和天扬工程有限公司。被告各面对8项传票罪，包括「没有采取措施以防止发生电力危险」、「没有在引致死亡的意外发生后7天内作出意外报告」、「没有向处长提供资料」等。去也有限公司早前承认一项「没设有及展示告示」传票罪，否认其余控罪；而另外2名被告则否认全数控罪。天扬则承认「没有采取措施以防止发生电力危险」等8项传票。

案件编号：STS4833-4864/2024
法庭记者：雷璟怡

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