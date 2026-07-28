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陈嘉信提早退休︱司法机构：依例可获退休金福利 惟按服务年期比例扣减

社会
更新时间：18:12 2026-07-28 HKT
发布时间：18:12 2026-07-28 HKT

高等法院原讼法庭法官陈嘉信因涉多次司法抄袭事件，被终审法院首席法官张举能要求提早6年退休，其退休金问题备受社会关注。司法机构回复《星岛头条》查询表示，根据条例，提早退休可获退休金福利，而退休金会按其服务年期计算。由于陈嘉信提早退休，他的服务年期会比他于70岁退休减少，其退休金金额也会按比例减少。

陈嘉信原定70岁退休

司法机构指，高等法院原讼法庭法官陈嘉信原本根据《司法人员(延展退休年龄)(修订)条例》的规定，选择了延展退休年龄至70岁。陈嘉信今天依照终审法院首席法官的要求，按《退休金利益(司法人员)条例I》(第401章) 第12A条《酌情提早退休》的规定，申请提早退休，并获批准。

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李家超：尊重张举能决定 维护公众对法官信心

行政长官李家超今日表示，尊重终审法院首席法官张举能采取适当的措施，去维护公众对法官独立及专业履行职责的信心。他指明白社会对于法官及其专业水平抱有高度的期望，而司法机构是独立运作及管理，有信心各级法院的法官及司法人员会恪守其司法誓言，以勤勉、独立和专业的态度去履行他们的司法职责。

行会成员、资深大律师汤家骅今早在电台节目指，陈嘉信原有的福利按合约应予保留，考虑到他已服务司法界多年，今次事件在其声誉上造成很大影响，已经是很大的惩罚，希望「大家手下留情，畀个机会佢啦」，不要再狙击事件。

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