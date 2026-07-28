香港好物节2026︱首度拓展星马市场 设30场「直播带货」 助港商掌握电商生态

贸发局将于8月举办第三届「香港好物节」，今年首次延伸至东盟地区，以新加坡及马来西亚为重点市场，计划未来逐步拓展至其他主要东盟国家。「香港好物节」于8月1日至20日聚焦内地市场，并于9月21日至27日聚焦新加坡及马来西亚市场。今年活动以「港趣风尚 探索好物」为主题，设立网上销售平台并进行直播带货，让消费者探索香港商户的产品。

贸发局：港企产品优质 在内地及东盟具竞争优势

贸发局副总裁钟永喜表示，香港企业一向以优质产品及良好信誉见称，在内地及东盟市场均具竞争优势。贸发局透过「香港好物节」整合培训、顾问咨询、直播推广及销售实战平台，协助企业进行电商活动。

贸发局研究总监庞溟则指，内地是全球最大的电商市场，而东盟电商市场正处于快速发展阶段，其中马来西亚和新加坡具备较高消费力，可为港商带来庞大商机。面对激烈的市场竞争，港商可充分发挥自身在品质、信誉及国际化方面的优势积极开拓新客源。

钟永喜透露，今年参与内地好物节的企业中，有三成从未在内地市场进行推广或参与促销直播；而参与东盟好物节的企业更有超过八成缺乏当地电商推广经验，因此活动的目的不仅是销售，更是让港商了解整个电商生态、掌握营运技巧及平台合作方式，逐步形成自身的电商策略。

内地主播访港 带消费者线上参观工厂

聚焦中国内地市场的第三届「香港好物节」将于8月率先联同内地大型电商及社交平台举行，透过淘宝、京东及抖音开展一系列推广，并于三大平台设立活动主会场，整合品牌资讯、产品优惠、直播活动预告等丰富资讯，方便消费者搜寻及选购产品。同时，「直播带货」继续是活动重点推广方向，活动邀请到多位内地知名主播及团队合共主持30场直播带货活动，亦有内地主播团队实地走访香港，带领消费者线上参观港商的工厂及门市，进一步提升品牌曝光及消费者信任。

聚焦新加坡及马来西亚市场的「香港好物节」将于9月举行。除了宣传推广外，亦让本港商户亲身体会当地电商市场的运作模式，加深对电商生态的了解。活动联同新加坡及马来西亚两大主流电商平台Shopee及Lazada开设网上活动主会场展示不同商品，此外亦推出期间限定网上商店，特别为尚未进驻星马电商平台的港商，提供产品上架及推广的便捷途径，让企业测试市场反应，累积经验，掌握机遇。

贸发局助企业善用大数据进行产品定位

被问到贸发局如何帮助企业善用人工智能发展电商，钟永喜指，贸发局透过培训工作坊协助企业善用AI和大数据进行产品定位等，局方亦与淘宝、天猫、小红书等大平台合作，获得的大数据十分关键。

位元堂药厂有限公司执行董事邓蕙敏在记者会上分享品牌经验，指香港品牌进军内地时不能单纯复制香港的市场模式，必须真正融入当地市场，深入了解消费者的痛点，以用户需求为核心，提供优质可靠的产品，融入消费者的日常生活。

浦峰（香港）有限公司行政总裁容志远则强调，踏足其他地区的电商市场等同于重新学习，从法规到客户服务要求，不同方面都与香港市场有显著差异，例如内地客户对客服即时回复的期望或会较高，这些都需要特别关注和调整。

记者：周育莹

摄影：卢江球