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熊本7.1级地震｜有旅客团被困高速公路 旅议会：15个旅行团在九州 全部旅客安全

社会
更新时间：17:31 2026-07-28 HKT
发布时间：17:31 2026-07-28 HKT

日本熊本县今日（7月28日）下午发生强度达7.1级的地震，引起广泛关注。熊本是港人热门旅行地点，香港旅游业议会回复查询时指，暂时估计大约有15个旅行团在九州，涉及约200名旅客，全部安全行程亦未受影响。亦有旅行社则指，有旅行团被困在高速公路，团友需留在车上等候重开。

禤国全：强震过后公路即时封闭 

东瀛游执行董事禤国全向《星岛头条》表示，该公司目前共有七个旅行团身处九州，涉及约140名团友，全部人员安全。禤国全指，其中一个人数为15人的旅行团，在地震发生时正于熊本高速公路行驶，强震过后公路即时封闭，团友需留在车上等候重开。两间旅行社均指，将密切跟进情况，以团友安全为首要考虑，适时调整行程安排。

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纵横游：团友手机响地震预警提示 

纵横游执行董事袁振宁向《星岛》表示，旅行社目前共有3个旅行团身处九州地区，总涉及人数共60人，全部团友均确认安全。他指地震发生时，旅行团正乘坐旅游巴士，所有团友的手机同步响起地震预警提示，由于当时他们所在位置为大分县别府市，当地录得的震度为4级，因此没有感受到太剧烈的摇晃，地震持续时间约为30秒左右。他补充，当时阳光普照，旅行团下榻的大分县杉乃井酒店客人如常，暂时并无特别情况。

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