何伯病逝︱450万争产误揭滥用公屋 时任房署署长罗淑佩曾批：咁高调唔查唔妥

79岁「何伯」何煊，与年轻逾30岁的内地「何太」叶秀定再婚，「忘年恋」备受全港瞩目，何伯今日（28日）传出因肝癌逝世。两人于2024年相识相恋，因450万元争产风波登上电视节目《东张西望》成为全城热话。当时网民质疑何太外表打扮珠光宝气，是否符合公屋资产规定，又质疑何伯未有在租约加名而长住何太屯门菁田邨公屋，有滥用公屋之嫌。房屋局局长何永贤及时任房屋署署长罗淑佩均表明当局必定会严肃处理，调查何太有否隐瞒内地资产。

何伯未加名「寄居」菁田邨 引滥用公屋质疑

何伯何太于2024年相识短短一个月便闪婚，二人其后接受《东张》访问，控诉何伯细女从其联名户口转走450万元，事件迅速成为全城热话。由于何伯曾透露拥有450万元积蓄，且何太外表打扮珠光宝气，曾收取何伯价值逾20万元的钻戒及名表等贵重礼物，加上她被指在内地拥有物业，引发公众质疑其是否符合公屋资产规定。

此外，何伯被证实未在何太名下的公屋租约内加名，却长期「寄居」于其屯门菁田邨单位。不少网民质疑此举涉嫌违规滥用公屋资源，事件随后引来房屋署调查。

相关新闻：

何伯病逝｜忘年恋因爱成恨公屋伤人 何伯判监获释后数日离世 一文睇清完整恩怨情仇时间线

时任房署署长罗淑佩：当时人咁高调 唔查唔系好妥

时任房屋署署长罗淑佩曾公开回应事件，证实何伯并非公屋住户，其名字并不在公屋户籍纪录上，并直言「何伯唔应该喺公屋度住」。罗淑佩当时说：「当事人自己咁高调嘅个案，我唔去调查，社会都觉得唔系好妥。」

罗淑佩续指，公屋无名者不能长住，而此类受公众关注且高调的个案，邻里之间其实亦非常关心。房屋署已严肃调查何太个案，包括厘清有否违反「富户政策」或隐瞒内地资产，并已发信予内地相关部门协助核查。

房屋局局长何永贤当时则表示，有关个案虽已变得娱乐化，不宜多作评论，但对政府而言这是极之严肃的个案，当局必定会严肃处理。

房屋署其后回应查询时证实，目前仍未收到该住户的加名申请，已多次提醒承租人如需让非户籍家庭成员居住，必须尽快办理加名手续，若承租人未有依例办理手续，将会根据租约条款采取行动，发出「迁出通知书」以终止租约。

相关新闻：

有意图伤人罪成一周前判监2月 消息指何伯医院病逝

何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影

何伯谈离婚泪诉何太「冇感情」 向子女道歉：我醒返啦 疑惊爆有第三者 凭器官认定老婆冇生过仔？