Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小西湾新家庭医学诊所本周六起投入服务 为东区第六间公立诊所

社会
更新时间：15:48 2026-07-28 HKT
发布时间：15:48 2026-07-28 HKT

医管局公布，位于柴湾小西湾富欣道11号小西湾康健综合大楼二楼的小西湾家庭医学诊所，将于本周六(8月1日)投入服务。

小西湾家庭医学诊所除了提供医生诊症服务外，亦透过跨专业团队提供预防筛查及护理、慢性疾病管理、疫苗接种及健康教育等服务。新诊所投入服务后，将有助提升地区的服务量，加强与区内基层医疗服务的协作，更全面照顾市民的健康需要。

小西湾家庭医学诊所于8月1日起投入服务，届时偶发性疾病病人可透过上表的预约途径预约诊症时间。(政府新闻处)
小西湾家庭医学诊所于8月1日起投入服务，届时偶发性疾病病人可透过上表的预约途径预约诊症时间。(政府新闻处)

新诊所将与区内的柴湾家庭医学诊所、环翠家庭医学诊所、筲箕湾赛马会家庭医学诊所、西湾河家庭医学诊所及北角柏立基夫人家庭医学诊所互相配合，进一步加强东区的一站式基层医疗服务。诊所亦已个别通知部分于东区另外五间家庭医学诊所定期覆诊的慢性疾病病人，并安排其日后于小西湾家庭医学诊所继续接受治疗。
　　 
市民如需预约偶发性疾病诊症服务，可透过电话预约系统（电话号码：31532930）或HA Go手机应用程式内「预约家庭医学诊所」功能办理。市民如有查询，可致电诊所电话：3865 7451。

最Hit
何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影
01:00
何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影
影视圈
3小时前
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
01:56
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
影视圈
2小时前
01:56
何伯病逝︱陆大状曾出手助何伯 叹悲剧收场令人唏嘘 450万遗产点分配？
社会
2小时前
60岁男客睇楼突在业主家「爆石」！妻补刀一句话焫㷫业主 经纪崩溃揭震撼结局：真系一世难忘｜Juicy叮
60岁男客睇楼突在业主家「爆石」！妻补刀一句话焫㷫业主 经纪崩溃揭震撼结局：真系一世难忘｜Juicy叮
时事热话
5小时前
何伯离世｜何煊遗言曝光：个衰婆想我死  怒斥「做过咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌决定离婚
何伯离世｜何煊遗言曝光：个衰婆想我死  怒斥「做过咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌决定离婚
影视圈
1小时前
熊本县下午发生7.1级强烈地震。小红书/X@sirokumadio
00:42
熊本7.1级地震︱当局发海啸警告熊本城围墙倒冧 大型超市货物堕下压客︱有片
即时国际
1小时前
邓小艾曾欲为新马师曾离世自杀：我接受唔到  忆遭祥嫂公开暴打经过  后明白「妈妈都好惨」
邓小艾曾欲为新马师曾离世自杀：我接受唔到  忆遭祥嫂公开暴打经过  后明白「妈妈都好惨」
影视圈
6小时前
公屋户自豪晒「举报滥用奖状」直言恶有恶报！教路「笃灰」有两大好处 网民：今次仲唔威爆
公屋户自豪晒「举报滥用奖状」直言恶有恶报！教路「笃灰」有两大好处 网民：今次仲唔威爆
生活百科
3小时前
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
时事热话
8小时前
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT