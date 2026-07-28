小西湾新家庭医学诊所本周六起投入服务 为东区第六间公立诊所

医管局公布，位于柴湾小西湾富欣道11号小西湾康健综合大楼二楼的小西湾家庭医学诊所，将于本周六(8月1日)投入服务。

小西湾家庭医学诊所除了提供医生诊症服务外，亦透过跨专业团队提供预防筛查及护理、慢性疾病管理、疫苗接种及健康教育等服务。新诊所投入服务后，将有助提升地区的服务量，加强与区内基层医疗服务的协作，更全面照顾市民的健康需要。

小西湾家庭医学诊所于8月1日起投入服务，届时偶发性疾病病人可透过上表的预约途径预约诊症时间。(政府新闻处)

新诊所将与区内的柴湾家庭医学诊所、环翠家庭医学诊所、筲箕湾赛马会家庭医学诊所、西湾河家庭医学诊所及北角柏立基夫人家庭医学诊所互相配合，进一步加强东区的一站式基层医疗服务。诊所亦已个别通知部分于东区另外五间家庭医学诊所定期覆诊的慢性疾病病人，并安排其日后于小西湾家庭医学诊所继续接受治疗。



市民如需预约偶发性疾病诊症服务，可透过电话预约系统（电话号码：31532930）或HA Go手机应用程式内「预约家庭医学诊所」功能办理。市民如有查询，可致电诊所电话：3865 7451。