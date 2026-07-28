何伯与何太忘年恋因爱成恨 判监获释后数日离世 一文睇清完整恩怨情仇时间线

79岁「何伯」何煊因与年轻逾30岁的内地女子「何太」叶秀定再婚，及后在《东张西望》指控5名子女取走银行户口中的450万港元积蓄，事件轰动全港。何伯与何太于2024年相恋，因450万元争产风波而成为网络红人，惟两人其后感情破裂，在屯门公屋住所电梯大堂互袭，双双被控伤人。昨日（27日）何伯因肝癌病逝，《星岛头条》整理该对忘年恋人各大事件时序，一文睇清个中恩怨情仇。

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何伯与何太街市结缘闪电结婚

2024年1月26日，43岁来自内地的何太，于屯门一屋邨街市摆放临时摊档，结识了76岁的何伯，何太主动询问对方有否好男人介绍。1月29日，何太展开「汤水攻势」，每日为何伯煲汤。两人迅速堕入爱河。2月14日情人节，何伯赠送价值99,000港元的龙凤鈪予何太。2月19日，何伯拟提取银行户口内的100万元予何太做生意，但发现450万元积蓄已被细女取走。3月11日，两人闪电结婚。何伯再向何太送上价值13万港元的两卡钻戒及逾10万港元的劳力士腕表。

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何伯与何太登《东张西望》指控子女

2024年5月，何伯与何太登上电视节目《东张西望》，公开指控5名子女私自取走联名户口中的450万港元积蓄。何伯在节目中展示名贵龙凤鈪和劳力士腕表以证真爱，事件迅速引爆全港网络讨论，二人一夕之间成为网络红人。其后，两人转战社交平台，在抖音及小红书等直播带货，期间何伯为何太洗内裤等行为更引发极大争议。

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何伯与何太感情破裂公屋大堂互袭

2025年5月12日，何伯与何太的婚姻仅维持了一年多便出现裂痕，何太突然在小红书单方面宣布正在办理离婚手续，预告将返回内地，惟其后仍被网民目击与何伯手牵手逛街。2025年5月25日，何伯在港铁兆康站与一名41岁女途人争执，期间情绪激动，取出杀虫水喷向对方，导致女途人手臂红肿灼伤。他其后被捕并承认控罪。于同年10月在屯门裁判法院被判监禁2个月、缓刑2年，并须向事主赔偿2,000元。5月30日，两人关系急转直下，因生活问题，何太欲离家返回内地，双方在屯门菁田邨住所的电梯大堂发生争执。何伯涉嫌从后以折刀袭击何太，并割伤其后脑。两人纠缠期间，何太咬伤何伯手指，何太的儿子得知事件后随即赶至夺去折刀。最终何伯与何太双双受伤送院，并因涉嫌伤人被捕。何伯被捕后声称，因不满何太企图离婚改嫁，一时气愤而持刀施袭。事后，两人各被控一项「有意图而伤人罪」。及后，何伯接受访问时公开数落何太，宣布决意离婚，并向5名子女认错，直言自己当初「踩落氹」。

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何伯承认伤人罪获轻判监禁

2026年3月17日，案件步入司法程序，在区域法院提讯，何伯表示拟认罪，何太则拟不认罪。5月20日，何伯在区域法院正式承认一项有意图而伤人罪，随即还押候判，并表明愿意在何太的案件中出庭指证。6月3日，原定判刑日，惟因何伯申请法律援助，法官将案件押后。至7月7日再次开庭时，何伯因病住院，判刑再度押后至7月21日。当日，何伯因留院缺席聆讯，区域法院法官陈广池在庭上直接判刑。陈广池形容本案「成也镁光灯，败也镁光灯」，属「典型因爱成恨」，考虑到何伯年迈及患有抑郁症等情况，轻判其监禁两个月。由于何伯自5月20日起已被还押，刑期扣减后已届满，遂获即时释放。7月27日，重获自由仅数天，何伯在医院因肝癌病逝，终年77岁。7月28日，网上传出何伯离世的消息。至于何太的案件，则暂定于2027年2月11日开审。