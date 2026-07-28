何伯病逝︱陆大状曾出手助何伯 叹悲剧收场令人唏嘘 450万遗产点分配？

【何伯/陆伟雄】与「新何太」结婚，为向子女追讨450万登上电视节目《东张西望》而广为人认识的「何伯」何煊，今日（28日）突然传出疑因肝癌于羁押期间病逝。曾在《东张》节目出手协助何伯的大律师陆伟雄接受《星岛头条》访问时表示，对事件感到唏嘘，认为连串风波及牢狱之灾催化了何伯的病情，「是一宗悲剧」。陆大状亦就何伯过身后的法律问题及450万遗产分配作分析，并借此向社会大众及为人子女者劝告，希望香港不要再发生类似惨剧。

晚年患癌、新伴争产「催化」病情

回顾何伯遭遇，陆伟雄形容结局令人「好唏嘘」。他指，何伯本来育有成年子女，且坐拥数百万身家，原可安享晚年，惟因年纪大渴望有伴侣而结识「何太」，命运从此改写。他不但与子女反目，其后更与何太关系破裂、互相起诉，最终惹上官非并被判入狱。陆大状认为，何伯临终前于羁留病房中度过，加上这几年间的家庭剧变与官司折腾，无疑「催化」他的病情与离世。

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450万遗产 倘已正式离婚将归子女平分

外界关注何伯生前留下的450万资产去向。陆大状指出，假设何伯生前未有立下遗嘱，遗产分配将依据法例处理。若何伯生前已经与何太正式办妥离婚手续，何太便不再具备配偶身份，无权分得任何遗产；在此情况下，该笔遗产将全数由何伯的亲生子女继承，并按子女人数平均分配。

就何伯与何太早前互相指控伤害对方的案件，陆伟雄从法律观点分析指，随着何伯离世，案件缺少了最关键的证人（即受害人），在死无对证的情况下，预料控方将没有足够证据继续起诉何太，她很大机会能借此获撤销控罪。

长者识新伴侣勿急于交出毕生积蓄

陆伟雄最后借此案件向社会大众发出劝告，呼吁年轻一代及为人子女者应多加反思，给予年迈父母更多关爱与陪伴，若长者因寂寞而希望寻找新伴侣，子女不应盲目责怪或强烈排斥，否则容易令长者感到被孤立，进而向外寻求慰借甚至堕入陷阱。同时，他提醒长者在结交新伴侣时应保持理智，切勿急于将毕生积蓄交予他人，以免落得人财两空的悲惨下场。

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