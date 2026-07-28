Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大校长张翔离任｜李家超感谢贡献：相信校委会会做好聘任的工作

社会
更新时间：13:48 2026-07-28 HKT
发布时间：13:48 2026-07-28 HKT

港大校长张翔日前宣布在2028年完成10年任期后卸任，结束校长及副校监生涯。身兼港大校监的行政长官李家超感谢张翔出任校长期间的工作，以及对港大的贡献，又感谢他预早通知校委会希望卸任的决定，让港大有足够时间去招聘新任的校长。

他续称，校长聘任工作会交由港大校委会处理，而各间大学一直都有一套运作良好的招聘工作，相信校委会会做好聘任的工作，确保新任校长能带领港大持续发展、不断进步、精益求精。

身兼港大校监的行政长官李家超感谢张翔出任校长期间的工作，以及对港大的贡献。卢江球摄
身兼港大校监的行政长官李家超感谢张翔出任校长期间的工作，以及对港大的贡献。卢江球摄

现年62岁的张翔，担任港大校长已历8年，原任期至2028年7月届满。他昨（27日）凌晨突然向港大师生及校友发送内部电邮，宣布任期届满后离任。张翔离任消息突然，未透过港大传讯及公共事务处发稿，有消息指张翔把离任决定告知校委会主席王冬胜后，选择在深夜发出电邮，有意在今午举行的校委会会议讨论前，提早宣布消息，让校园上下早日消化。

张翔在电邮指，全球正面对复杂多变的环境，人工智能(AI)浪潮以数百年未见的方式改变人类生活，促使他反思大学如何重新定义教育，以适应「人机共存」的新环境，认为港大是时候由新领袖领导转型。本身是物理学家的他坦言，一直希望重返实验室，解答科学难题贡献社会，因此决定在2028年完成10年任期后卸任，提前交代去向，能给予校方充足时间物色下任人选。

记者：郭咏欣

相关新闻：

港大校长张翔宣布2028年卸任 称盼重返实验室专注科研 「港大需要新领袖带领变革」

 

最Hit
中年好声音4｜吴亦伟不满强敌高分黑面？ 网民Cap图批性格小家 被钟镇涛赞好听过张学友惹哗然
影视圈
18小时前
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
台风「红霞」︱惠州海滩涌现无数金鲳鱼 民众执逾50公斤派街坊︱有片
00:29
台风「红霞」︱惠州海滩涌现无数金鲳鱼 民众执逾50公斤派街坊︱有片
即时中国
17小时前
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
时事热话
2026-07-27 13:00 HKT
公屋客冷气买错匹数嫌唔够冻！ 求换货遭拒 坚称「香港有7天无条件退货」 结局大反转...
公屋客冷气买错匹数嫌唔够冻！ 求换货遭拒 坚称「香港有7天无条件退货」 结局大反转...
生活百科
18小时前
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
商业创科
8小时前
「饭局妹」Charlene曾收十几万摸胸费 爆TVB小花赴富豪饭局 开口索50万名牌袋零服务
「饭局妹」Charlene曾收十几万摸胸费 爆TVB小花赴富豪饭局 开口索50万名牌袋零服务
影视圈
17小时前
胡志伟获准留英6个月 称希望与家人相聚、平静生活 暂时毋须被递解出境
01:02
胡志伟获准留英6个月 称希望与家人相聚、平静生活 暂时毋须被递解出境
政情
4小时前
上海女警撞样邱淑贞 网民：沈月都无咁似︱有片
00:24
上海女警撞样邱淑贞 网民：沈月都无咁似︱有片
即时中国
7小时前