港大校长张翔离任｜李家超感谢贡献：相信校委会会做好聘任的工作

港大校长张翔日前宣布在2028年完成10年任期后卸任，结束校长及副校监生涯。身兼港大校监的行政长官李家超感谢张翔出任校长期间的工作，以及对港大的贡献，又感谢他预早通知校委会希望卸任的决定，让港大有足够时间去招聘新任的校长。

他续称，校长聘任工作会交由港大校委会处理，而各间大学一直都有一套运作良好的招聘工作，相信校委会会做好聘任的工作，确保新任校长能带领港大持续发展、不断进步、精益求精。

身兼港大校监的行政长官李家超感谢张翔出任校长期间的工作，以及对港大的贡献。卢江球摄

现年62岁的张翔，担任港大校长已历8年，原任期至2028年7月届满。他昨（27日）凌晨突然向港大师生及校友发送内部电邮，宣布任期届满后离任。张翔离任消息突然，未透过港大传讯及公共事务处发稿，有消息指张翔把离任决定告知校委会主席王冬胜后，选择在深夜发出电邮，有意在今午举行的校委会会议讨论前，提早宣布消息，让校园上下早日消化。

张翔在电邮指，全球正面对复杂多变的环境，人工智能(AI)浪潮以数百年未见的方式改变人类生活，促使他反思大学如何重新定义教育，以适应「人机共存」的新环境，认为港大是时候由新领袖领导转型。本身是物理学家的他坦言，一直希望重返实验室，解答科学难题贡献社会，因此决定在2028年完成10年任期后卸任，提前交代去向，能给予校方充足时间物色下任人选。

记者：郭咏欣

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