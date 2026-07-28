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新皇岗口岸十一国庆前启用？李家超：两地政府正全力安装设施及测试

社会
更新时间：13:26 2026-07-28 HKT
发布时间：13:26 2026-07-28 HKT

立法会早前通过新皇岗口岸港方口岸相关条例草案，港方口岸区在7月31日启动，但实际通关日期仍未公布。特首李家超今日（28日）被问会在十一国庆前正式启用，他称明白大家非常关心皇岗口岸，强调港深两地政府现时全速推进口岸的装置、设施、测试以及做大量演练，目标是尽早完成，早日公开予市民使用，有决定就会公布。

李家超指，港方口岸区成立后，港深政府会就口岸运作的各范畴进行营运测试及系统装置，例如交通等压力测试，做大量工作，目的是要确保所有设施有效营运。而以往的过关经验，安排方面是有秩序、安全、顺畅，期望让所有旅客都有很好的体验。

宏福苑安置 逾9成业主接受收购建议

另外，政府已陆续向大埔宏福苑居民发出收购通知书，李家超指截至昨日（27日），有90.8%业主签署接受收购建议书，当中有53%完成买卖协议，陆续亦有业主正式完成契约转让，形容情况顺畅，呼吁住户把握时间作出决定。

李家超强调，政府一直以情、理、法处理宏褔苑事宜，提出收购业权将赔偿的不确定性、不同法律诉讼带来的长时间等不同风险转由政府承担，希望尽快可让居民早日回复正常生活，

他续称，政府早前已向立法会申请10亿元拨款，令收购宏福苑的准备资金，由40亿元增至50亿元，当局会继续做好解说工作，有关住户如有问题或要求，都可透过解说队或一户一社工转达，政府会按实际情况，弹性及务实处理。

记者：郭咏欣

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