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宏福苑安置｜李家超：90.8%业主签署接受收购建议书 逾半完成买卖协议

社会
更新时间：13:26 2026-07-28 HKT
发布时间：13:26 2026-07-28 HKT

政府已陆续向大埔宏福苑居民发出收购通知书。行政长官李家超表示，截至昨日（27日），有90.8%业主签署接受收购建议书，当中有53%完成买卖协议，陆续亦有业主正式完成契约转让，形容情况顺畅，呼吁住户把握时间作出决定。

李家超强调，政府一直以情、理、法处理宏褔苑事宜，提出收购业权将赔偿的不确定性、不同法律诉讼带来的长时间等不同风险转由政府承担，希望尽快可让居民早日回复正常生活，

他续称，政府早前已向立法会申请10亿元拨款，令收购宏福苑的准备资金，由40亿元增至50亿元，当局会继续做好解说工作，有关住户如有问题或要求，都可透过解说队或一户一社工转达，政府会按实际情况，弹性及务实处理。

新皇岗口岸何时启用：李家超：港深两地政府现时全速推进

至于立法会早前加开大会，三读通过新皇岗口岸港方口岸相关条例草案，被问到何时正式启用，李家超表示明白大家都非常关心皇岗口岸，强调港深两地政府现时全速推进口岸的装置、设施、测试以及做大量演练，目标是尽早完成，早日公开予市民使用，有决定就会公布。

他指港方口岸区成立后，港深政府会就口岸运作的各范畴进行营运测试及系统装置，例如交通等压力测试，做大量工作，目的是要确保所有设施有效营运。而以往的过关经验，安排方面是有秩序、安全、顺畅，期望让所有旅客都有很好的体验。

记者：郭咏欣

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