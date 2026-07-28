陈嘉信涉司法抄袭提早退休 李家超：张举能采适当措施维护公众对法官信心

高等法院原讼法庭法官陈嘉信因涉多次司法抄袭事件，被终审法院首席法官张举能要求提早6年退休。行政长官李家超表示，尊重张举能采取适当的措施，去维护公众对法官独立及专业履行职责的信心。

他明白社会对于法官及其专业水平抱有高度的期望，而司法机构是独立运作及管理，有信心各级法院的法官及司法人员会恪守其司法誓言，以勤勉、独立和专业的态度去履行他们的司法职责。

高等法院原讼法庭法官陈嘉信因涉多次司法抄袭事件，被终审法院首席法官张举能要求提早6年退休。

张举能昨日（27日）发表声明，强调司法抄袭完全不能接受，认同公众对陈嘉信过去数年间涉及多宗司法抄袭事件所表达的关注，自己已要求陈嘉信提早退休，并基于公众利益批准其申请，将于2026年7月31日正式生效。陈嘉信退休年龄为70岁，现提早6年退休。据悉，陈嘉信先后涉及8宗司法抄袭事件，其中一宗发生在张举能「严肃训诫」后仍然重施故技。

记者：郭咏欣

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