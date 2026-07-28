Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈嘉信涉司法抄袭提早退休 李家超：张举能采适当措施维护公众对法官信心

社会
更新时间：13:15 2026-07-28 HKT
发布时间：13:15 2026-07-28 HKT

高等法院原讼法庭法官陈嘉信因涉多次司法抄袭事件，被终审法院首席法官张举能要求提早6年退休。行政长官李家超表示，尊重张举能采取适当的措施，去维护公众对法官独立及专业履行职责的信心。

他明白社会对于法官及其专业水平抱有高度的期望，而司法机构是独立运作及管理，有信心各级法院的法官及司法人员会恪守其司法誓言，以勤勉、独立和专业的态度去履行他们的司法职责。

高等法院原讼法庭法官陈嘉信因涉多次司法抄袭事件，被终审法院首席法官张举能要求提早6年退休。
高等法院原讼法庭法官陈嘉信因涉多次司法抄袭事件，被终审法院首席法官张举能要求提早6年退休。

张举能昨日（27日）发表声明，强调司法抄袭完全不能接受，认同公众对陈嘉信过去数年间涉及多宗司法抄袭事件所表达的关注，自己已要求陈嘉信提早退休，并基于公众利益批准其申请，将于2026年7月31日正式生效。陈嘉信退休年龄为70岁，现提早6年退休。据悉，陈嘉信先后涉及8宗司法抄袭事件，其中一宗发生在张举能「严肃训诫」后仍然重施故技。

记者：郭咏欣

相关新闻：

陈嘉信涉司法抄袭提早退休 汤家骅指毋须扣退休金：既然他已主动退下 大家亦毋须再过度追究

法官陈嘉信涉多次司法抄袭 终院首席法官张举能要求提早退休 7.31生效

法官陈嘉信再涉司法抄袭 江乐士：应采强硬手段 汤家骅：不尊重这个制度

 

 

最Hit
中年好声音4｜吴亦伟不满强敌高分黑面？ 网民Cap图批性格小家 被钟镇涛赞好听过张学友惹哗然
影视圈
18小时前
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
台风「红霞」︱惠州海滩涌现无数金鲳鱼 民众执逾50公斤派街坊︱有片
00:29
台风「红霞」︱惠州海滩涌现无数金鲳鱼 民众执逾50公斤派街坊︱有片
即时中国
17小时前
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
时事热话
2026-07-27 13:00 HKT
公屋客冷气买错匹数嫌唔够冻！ 求换货遭拒 坚称「香港有7天无条件退货」 结局大反转...
公屋客冷气买错匹数嫌唔够冻！ 求换货遭拒 坚称「香港有7天无条件退货」 结局大反转...
生活百科
18小时前
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
商业创科
8小时前
「饭局妹」Charlene曾收十几万摸胸费 爆TVB小花赴富豪饭局 开口索50万名牌袋零服务
「饭局妹」Charlene曾收十几万摸胸费 爆TVB小花赴富豪饭局 开口索50万名牌袋零服务
影视圈
17小时前
胡志伟获准留英6个月 称希望与家人相聚、平静生活 暂时毋须被递解出境
01:02
胡志伟获准留英6个月 称希望与家人相聚、平静生活 暂时毋须被递解出境
政情
4小时前
上海女警撞样邱淑贞 网民：沈月都无咁似︱有片
00:24
上海女警撞样邱淑贞 网民：沈月都无咁似︱有片
即时中国
7小时前