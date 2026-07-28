6年间屡狎5名补习小学生兼拍片 46岁男导师认19罪判囚6年4个月

美孚新邨补习社「Prime Solid Learning Education Centre」46岁男导师，6年间多次非礼年龄介乎7至13岁的5名补习小学生，向对方手淫及口交，并拍摄留念，事件于2023年东窗事发。男导师承认15项非礼和4项制作儿童色情物品罪共19罪，警诫下承认犯案出于性好奇。高等法院法官游德康判刑时指，被告利用其权力及身份，向定期接触的男童进行性侵，5名男童年纪小为重要的加刑因素，报告亦确认受害者受到显著的伤害，考虑被告再犯风险为中等，综合19罪判处监禁6年4个月。

称补习社受疫情影响陷财困

法官游德康判刑时引述被告背景指，被告早年身世坎坷，出生时被遗弃后来获收养，到外国留学多年后回港持续回馈社会，为有需要的人士提供免费的言语治疗服务，2019年创办涉案补习社，致力于服务基层及弱势儿童，特别是来自离婚家庭或父母失业的清贫学童。惟补习社提供免费服务，受疫情影响下无营收支撑，令他耗尽积蓄，面临极大的财务压力。

无法解释何以非礼5童感羞愧

被告指他在巨大压力下才一反常态出现本案的失控行为，他也无法解释为何会非礼5名男童及拍摄，事后深感羞愧，承诺绝不再犯，并曾于小榄精神病院接受治疗一个月。心理报告指，被告自幼情感需求长期未获满足，一直伴随强烈的孤独感，补习社事业失败令他陷入财困，领养父母事业成功亦令他自感不足，他不愿放弃事业或主动寻求协助，导致压力持续积聚。

有涉事男童多年来遭恶梦缠绕

被告婚后同样感到孤独，与妻子的性生活并不如意，曾经一度借酒消愁。游官指被告重复性侵年幼男童以寻求刺激，借此逃避现实、尝试获得性满足、纾缓压力与情绪困扰。男童Z遭被告性侵后不敢告诉家人，多年来遭恶梦缠绕，不时感到自责及自我怀疑，内疚他没有更早揭发事件。部分家长认为被告藉提供免费补习班为名性侵他们儿子，感到遭被告背叛，自责没有好好保护儿子。

受害男童年纪小属加刑因素

游官指被告利用其权力及身份，向他可定期接触的男童进行性侵，多年来非礼5名男童，更把过程拍摄下来，把涉案性侵合理化为同性玩耍。受害人报告亦显示男童受到显著的伤害，被告再犯风险为中等。游官指判刑必须反映社会对此类严重违反儿童信任罪行的谴责，本案唯一求情理由是认罪，5名男童年纪小则为重要的加刑因素，综合考量19罪的案情及5名受害者的情况后，判囚6年4个月。

承认15项非礼及4项制作儿童色情物品罪

男被告余希哲承认15项非礼和4项制作儿童色情物品罪合共19罪。案情指，被告于美孚新邨四期平台开设「Prime Solid Learning Education Centre」，担任补习导师。事主男童X生于2011年，其胞弟男童Y生于2013年，男童Z、A和B则分别生于2011年、2009年及2012年。

突触碰X下体又强行口交

案情指，2021年10岁男童X第3次补习开始遭被告非礼，被告突然伸手触碰X下体10秒，被X推开后停手。翌年暑假8月中下旬，被告要求X进入私人教学范围后锁上大门，指示X站立，自己则在对方挣扎下，拉低对方短裤口交约1分钟。

手指戳X肛门又为X手淫兼拍片

同年另一次独处时，被告曾叫X俯伏，用手指戳X肛门5至10秒，X感到痛楚叫停。2023年7月被告曾锁上大门及关灯，要求X躺在桌上，交手机予X游玩，自己则为对方口交半分钟，再亲吻X。翌月被告为X手淫及摸X阳具时，曾拍摄片段纪录。

X首披露事件后揭发其他案件

2023年男童X向祖母披露时揭发事件，随后报警处理。此后揭发被告早于2017年起重复犯案，曾非礼当时年龄介乎7至13岁的男童Y、Z、A及B。被告触碰男童们阳具，并拍摄相片及影片，曾为B 口交。被告被捕后在警诫下指他出于性好奇需犯案，他曾问 X喜不喜欢口交，指X当时点头回应。被告电话内有6段介乎16秒至1分30秒的片段，另有两张男童下体相片，均于2023年8月9日至23日拍摄。

案件编号：HCCC137/2025

法庭记者：刘晓曦