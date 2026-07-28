区议员「成功争取」大埔公路两段限速减至50公里 网民轰为单一屋苑「得罪成个新界东」 当事人有回应...

大埔公路于1902年贯通，南起九龙深水埗，绕经金山、大围、沙田、马料水，北延至大埔林村交汇处，一直是九龙往返新界东的主要干道。近日，有沙田区议员以「感谢运输署从善如流」为题，在社交平台宣布「成功争取」将大埔公路琵琶山段及沙田岭段的车速限制，由原本的时速70公里降至50公里，新速度限制由昨日（27日）起实施。然而，该帖文随即引来逾千名网民「出征」留言炮轰。

区议员指收到毕架金峰业主反映冀限速至50km/h

民建联沙田区议员陈坛丹在帖文表示，大埔公路经常有交通意外，早前亦收到毕架金峰业主反映希望将有关路段统一车速限制至每小时50公里，故去信运输署并于7月与署方、业主代表及管理公司等到现场实地视察，称运输署「从善如流」在7月27日起将相关路段车速限制减低至每小时50公里。

网民批屋苑自私 嘲「索性封咗佢变私家路啦」

帖文一出即「吸引」大量网民留言批评，指该区议员仅为路段上的单一屋苑毕架金峰业主反映而提出限速，形容减速是「得罪成个新界东」的扰民措施。网民质疑减慢车速不但未能减低意外发生率，反而会令繁忙时段的车流更加挤塞，甚至令该屋苑的车辆更难出入；更有人嘲讽业主自私，「不如减到20km/h」、「索性封咗佢变私家路啦」。

陈坛丹回应：会再相约政府研究 冀从中取得平衡

陈坛丹回复《星岛头条》表示，因应路面发生多宗致命交通意外，日前联同政府部门巡视看看如何优化，希望将有关意外减至零宗。他表示，亦留意到不同持分者的意见，故会再相约政府部门研究方法，希望从中取得平衡。

李耀培倡屋苑路口加装「停」标志 派警捉出小路有冇停定

香港汽车会永远荣誉会长李耀培向《星岛头条》表示，若运输署决定将限速降至50公里，相信署方有道路安全、涉及该路段或路口的意外率等考量。不过他坦言，作为驾驶者自然不希望车速被减慢，加上时速70公里本就不算太快，过往一直也无大问题。

至于该屋苑小路进出大路的问题，李耀培认为与其单单依赖大路减速，不如改善车辆出路口的安全意识。他建议应针对屋苑或其他支路驶出大埔公路的小路加强管制，例如在路口增设红色的「停」（STOP）标志，强制从小路驶出的车辆必须完全停定，确认大路安全后才驶出。另应派警员到路口针对没有在小路路口停定的车辆进行执法，更能有效保障整体行车安全。

他又强调，署方在新例实施初期必须设立足够的过渡期及临时指示牌，提醒驾驶人士（特别是职业司机）该路段经已减速，亦呼吁执法部门不要在实际初期将该路段变成「捉超速」的陷阱、或「摆白鸽笼」。

李耀培倡屋苑路口加装「停」标志，派警员捉「出大路有冇停定」。网图

运输署：考虑意外纪录、路段视线、路口等因素

据运输署文件表示，署方在检讨道路速度限制时，会考虑4大因素，包括路段发生意外纪录、全港平均意外率、车辆车速、道路环境和特征（路段斜度、视线、路口、路道设施等）。经考虑以上因素后，署方认为大埔公路琵琶山段及沙田岭段来回方向现时每小时70公里的速度限制应降低至每小时50公里，以提升道路安全。

记者：陈俊豪