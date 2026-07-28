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小巴司机钻石山交汇处撞毙女途人 官指视线受阻仍右转裁定危驾致死罪成

社会
更新时间：12:27 2026-07-28 HKT
发布时间：12:27 2026-07-28 HKT

前年8月底一辆小巴在钻石山公共运输交汇处路口撞倒47岁过路女途人，卷落车底，送院后抢救不治。涉案小巴司机否认危险驾驶引致他人死亡罪受审，被告录影会面指案发时「开收音机听，所以就唔系好听到外边有声」。法官姚勋智今早在区域法院裁决指，被告视线受阻仍直接右转，致使无法及时停定而撞倒死者，裁定被告危险驾驶引致他人死亡罪成，还押至下月13日判刑。

官：被告于视线受阻仍右转致撞到死者

66岁男被告梁锦成被控于2024年8月28日，在香港黄大仙龙蟠街近灯柱DF4607在道路上危险驾驶公共小巴，引致陈丽虹死亡。

辩方指出案发现场环境复杂，被告难以兼顾所有路面情况，可是姚官指从片段所见，当被告直驶再右转入钻石山站公共运输交汇处时，被告没有明显减速，转右时才看见死者，其车速根本已无法及时停定。姚官指诚如控方指出当时死者也并非高速或突然跑出，且衣物不是难以发现，更选择在行人辅助线横过马路。辩方强调被告或只是一时不专注，姚官反驳从片段所见，当时交汇处停泊小巴阻挡被告视线，被告不应在视线受阻时直接右转，致使被告无法及时停定而撞到死者。

被告梁锦成案发日于黄大仙龙蟠街撞毙女途人，事后警方到场调查。资料图片
被告梁锦成案发日于黄大仙龙蟠街撞毙女途人，事后警方到场调查。资料图片

被告非短暂而是长时间忽略交通情况

姚官认为被告明显不是短暂缺乏专注，而是较长时间忽略前方的交通情况，仍选择即时右转，驾驶方式显然易见属危险，远逊于一个合格而谨慎的驾驶者会被期望达到的水平，尤其顾及当时路面的实际情况。姚官终裁定被告危险驾驶引致他人死亡罪成，还押候判。

案件编号：DCCC829/2025
法庭记者：陈子豪

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