香港足球盛会2026｜6支劲旅8月来港作赛 罗淑佩：全阵容上阵唔太可能

「香港足球盛会2026」下月展开，六支欧洲顶级球会相继访港作赛。文化体育及旅游局局长罗淑佩今日(28日)在电台节目表示，三场瞩目的足球表演赛已落实在八月上旬举行，曼城、国际米兰、祖云达斯、车路士、拜仁慕尼、阿士东维拉分别在三日对阵。她透露目前整体门票已售出约三分之二，反映赛事极具号召力并附有推广优惠。她指出，由于今年适逢世界杯年，国际足协要求球员有3个星期的休息，加上英超将于八月中开锣，球迷对于个别球星能否上阵或踢足全场需有期望管理，「对球星阵容仍然有要求，要佢哋full team(全阵容)上阵，包括世界杯踢到最尾个啲球星，一早讲咗唔太有可能」。她强调获邀来港的球队，本身已有足够号召力、有一定「拥趸」，不会因为个别球星能否随队而影响赛事吸引力。

票尾经济带动区内零售餐饮 亚洲国际博览馆二期填补中型场地空缺

对于旅发局将配合赛事推行「票尾经济」，罗淑佩有信心球赛能够带动消费市场，她指市民拿著票尾，已可在100间食肆享95折优惠；今年首五个月该区零售馆的生意额按年录得百分之四十的显著升幅，各参赛球会设立的期间限定店亦大受欢迎。部分地区如九龙城及土瓜湾的餐饮饮品供应量，亦录得双位数显著增长。

罗淑佩透露兴建中的亚洲国际博览馆二期将提供约两万人的场馆，正好填补了目前红馆一万人与启德主场馆五万人之间的中型场地空缺。

整合创意工业资源 深化中外文化交流

展望未来的五年规划，罗淑佩强调本港将继续巩固作为中外文化艺术交流中心的优势，并致力弘扬中华传统文化，以文化体育盛事带动旅游业发展。在硬件配套上，除了启德体育园及东九文化中心陆续落成外，局方会探讨未来五年至十年的新场馆建设需求。同时，当局亦计划在制度上进行优化，将涵盖文化、电影及时装等范畴的资助资源作进一步整合，借此加强协同效应，为本地创意工业界提供更强大的支援。

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