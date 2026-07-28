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思觉失调青年疑离开复元中心堕楼亡 母入禀区院指涉人为疏忽向医管局索偿

社会
更新时间：12:05 2026-07-28 HKT
发布时间：12:05 2026-07-28 HKT

20岁思觉失调青年疑于2023年10月前往葵涌医院日间复元中心接受复康训练期间，中途离开医院及返回葵涌住所；其后青年被发现倒毙葵涌石篱（二）邨石祥楼对开。死者母亲昨入禀区域法院向医院管理局索偿，指葵涌医院日间复元中心职员的疏忽导致死者身亡，故入禀要求医管局作出赔偿。

原告为死者陈明鋆、由其母亲林绣（音译；Lin Xiu）代表入禀，被告为医院管理局。

入禀状指，死者于2023年10月13日的离世是因葵涌医院日间复元中心的雇员疏忽所致，而相关雇员均由医管局所管理及控制，现入禀要求医管局就原告方损失作出赔偿；入禀状并未列出具体索偿金额。

案件编号：DCPI2767/2026
法庭记者：王仁昌

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