法官陈嘉信涉多次司法抄袭后 今在提早退休前四天于高院引导陪审团

屡涉司法抄袭而被终审法院首席法官张举能要求于本月底（本周五）提早退休的法官陈嘉信，今早在高等法院就一宗串谋贩毒的案件引导3男4女陪审团。案中两名台湾男子涉嫌由马来西亚吉隆坡飞抵本港时，在入境期间藏有数樽液体可卡因，他们早前否认控罪在陈官及陪审团席前受审。陈官引导陪审团后，强调退庭期间不得使用手机，并向陪审团笑言「唔好意思要你地交出手机」，及后陪审团于11时半开始退庭。

案件由法官陈嘉信及3男4女陪审团共同审理。两名台湾籍被告依次为29岁洪大轩及30岁黄哲劭，被控于2019年8月8日在香港大屿山赤𫚭角香港国际机场1号客运大楼非法贩运危险药物，即内含3,273克可卡因的6,046克液体及内含407克可卡因的531克固体；另于或约2019年8月4日至2019年8月8日期间（包括首尾两日），在其他地方及香港，与陈丰逸及其他身分不详的人一同串谋非法贩运危险药物，即可卡因。

陈官引导陪审团时，详细地覆述次被告黄哲劭的证供，指黄于2019年8月8日搭航班由马来西亚吉隆坡飞来港时，行李中藏有两樽内含可卡因的红酒，当海关关员向他指出时，他表示不清楚内含可卡因。黄另自辩指，案发前与怀孕的妻子在台湾居住，及后从社交平台Facebook看见友人开设代购团，由台湾去吉隆坡并将涉案的红酒带到香港，事成返回台湾后能获4万元报酬，惟黄到港后遭海关截停并拘捕，黄表示参加代购团需交出手机。

案件编号：HCCC262/2025

法庭记者：黄巧儿