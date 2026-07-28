陈嘉信涉司法抄袭提早退休 汤家骅吁「大家手下留情」 现制度或致法官质素参差 倡设专门培训学院

高等法院原讼法庭法官陈嘉信因涉多次司法抄袭事件，终审法院首席法官张举能昨日发表声明，强调司法抄袭完全不能接受，已要求陈嘉信提早退休，将于2026年7月31日正式生效。陈嘉信退休年龄为70岁，现提早6年退休。

行会成员、资深大律师汤家骅今早（28日）在商台节目指出，陈嘉信原有的福利按合约应予保留，考虑到他已服务司法界多年，今次事件在其声誉上造成很大影响，已经是很大的惩罚，希望「大家手下留情，俾个机会佢啦」，不要再狙击事件。他又认为本港法官欠缺正规的训练途径，可能导致法官质素参差，长远而言应该设专门的培训学院，让法律学生选择路向。

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法官陈嘉信涉多次司法抄袭 终院首席法官张举能要求提早退休 7.31生效

避免冲击司法界 劝退属合适做法

对于陈嘉信以「提早退休」方式离任，汤家骅解释，在现行制度下法官是不能轻易被辞退。若法官拒绝首席法官的辞职劝喻，当局便须引用《基本法》第89条成立审议庭处理。他形容这将是漫长且对司法界冲击极大的程序，审议期间更会引起国际关注。他认为陈官接受劝退，是理解到社会的感受，而他日后要重投法律界工作将非常困难，这虽非法律上的刑罚，但实际上已是沉重的心理及社会打击。

外界关注陈官的行为为何未被界定为「行为不当」，汤家骅指本港暂无先例，一般推测「行为不当」是指刑事罪行等严重个人行为失当，而工作表现欠佳则属「未能履行其职能」。由于陈官是自愿退休，理应按合约获得相关福利。他呼吁大众念在陈官服务社会多年，应该对他「手下留情」：「俾个机会佢啦。」

行会成员、资深大律师汤家骅。

顶尖律师难减薪转跑道 倡设法官训练学院

事件亦引伸出法官人手及质素的深层次问题。汤家骅坦言，现时本港法官多由私人执业律师「半途出家」转任，但顶尖的商业律师收入丰厚，「一日嘅工作可能等于法官一年薪酬」，极难吸引他们转跑道。这导致最终愿意出任法官的人选，可能只是刚好符合资格，加上缺乏法官专门培训，令整体质素容易变得参差。

为解决法官短缺及质素问题，汤家骅透露其智库正向特首及特区政府提交五年计划建议，认为香港可仿效内地及其他大陆法系国家，设立专门的「法官训练学院」。他指出，现时每年有二、三百名法律系学生毕业，部分来自牛津、剑桥等名校的尖子亦难以找到实习岗位。若能提供职业法官的培训途径，让毕业生接受两至三年的专门训练，由简单案件做起，便能确保法官人手充裕，并大幅提升司法质素。