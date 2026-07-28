的士车队一周年｜ 运输署指服务评价正面 车辆与司机规模持续扩张

政府引入的士车队制度至今一周年。运输署署长谢咏谊今日(28日)在电台节目表示，新制度透过牌照条件规管车队的营运管理、车辆规模及服务质素等作出不同的要求，相信能为乘客带来新体验，公众普遍对车队服务评价正面，车型包括六人车、轮椅的士等，司机态度有礼，成功为的士业界带来相当正面的新气象。她又指，每一支的士车队的数目正在增长，现时共有超过2000部车队的士及约2400名司机投入服务，个别车队更已达到其承诺规模的八成半。截至今年5月底，五支的士车队合共完成了约420万次行程。

增聘司机成扩充关键 年轻新血陆续入行

尽管车队的士数目持续增长，但距离3500部的的士原定目标仍有一段距离。谢咏谊解释，业界在招聘司机方面确实遇到挑战，需要加倍努力吸引人员入行。为此，运输署联同劳工处为车队营办商举办了超过20场地区及专题招聘会，让营办商向求职者详细解说管理、培训及支援措施，至今已有超过一百名司机加入车队，这些协助措施已初见成效，目前车队司机的平均年龄仅为47岁，其中两成司机更是介乎30至39岁，远低于整个的士行业的平均年龄。她又指，的士车队在招募司机上的确要加把劲，须要吸引更多司机入行。

扩展专属配套及充电设施 提升车队营运优势

为进一步提升的士车队的营运优势，运输署在全港16个地点，包括机场、高铁站、启德邮轮码头及会展中心等，设置了合共95个车队专属停车处，未来在皇岗口岸亦打算设立；在提升车队优势方面，谢咏谊指出，署方容许车身采用特色设计以彰显专属性，亦积极联络银行，为的士车队提供协助。

针对业界对电动的士充电设施的需求，署方早前已在大埔及青衣拨出两幅专用地供的士车队使用，营办商已陆续在内增加充电设备。谢咏谊强调，现时全港各区已有超过160个专为车队而设的充电点，未来会继续协调各营办商加建相关设施。

统一叫车平台反应理想 严格监管确保质素

至于统一叫车平台「call 车易」，自4月22日推出三个多月以来，已累积超过40万人次使用，逾一万部的士上线提供服务，当中近四成订单由车队完成，车队接单成功率亦由初期的六成稳步上升至76%。为确保服务质素并加强乘客信心，署方透过牌照条件进行严格监管，要求车队定期提交营运报告，并持续监察投诉数字、接单率及行程完成量等数据，确保的士车队能持续提升服务水平。

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