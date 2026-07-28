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天气｜天文台料未来一两小时雨势有时颇大及有狂风

社会
更新时间：21:37 2026-07-28 HKT
发布时间：06:31 2026-07-28 HKT

天文台在晚上9时35分再发特别天气提示，指香港以南持续有雨带发展并向北移动，预料未来一两小时本港雨势有时颇大及有狂风。市民请留意天气变化。

天文台下午6时30分再发特别天气提示，指受广阔低压槽影响，本港明日雨势有时颇大及有狂风雷暴。天文台在有需要时会发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示。市民上班上学前请留意天文台的最新天气消息。

天文台上午7时15分发出黄色暴雨警告信号，随后在10时45分取消。

天文台上午6时50分发出特别天气提示，指未来数小时香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。

一道广阔低压槽正为南海北部及广东沿岸带来骤雨及雷暴。

本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨及雷暴，部分地区骤雨较多。日间最高气温约30度。吹和缓东至东南风，稍后离岸风势清劲。

展望明日部分地区雨势较大。随后一两日天气仍然不稳定。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

一道广阔低压槽会在未来两三日继续为南海北部及广东沿岸带来不稳定天气，雨势有时较大及有狂风雷暴。受一股偏南气流影响，周末期间广东沿岸仍有几阵骤雨，短暂时间有阳光。

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