每日杂志｜尖鼻咀至白泥拟建海岸保护公园 环团促订核心区采预约制 倡设「保育基金」兼顾发展与生态

政府拟在元朗尖鼻咀、流浮山及白泥设立海岸保护公园，以保护后海湾沿岸生境、提供户外生态康乐设施并支持养蚝业。多个环保团体认同建议，希望达致保育、发展和教育并重。惟鉴于沿岸生态价值极高，团体盼当局先做好人流及交通承载力评估，并把白泥等极高生态价值地区划入「核心保护区」，并建议成立海岸保护公园咨询委员会及「保育信托基金」，长远管理及监督公园启用前后的生态变化，并提供资金支援后续保育工作。

拟议的海岸保护公园包括海上的「生物多样性保育区」及「蚝只养殖文化区」，以及陆上的「生态教育及探索区」。

当局于《北部都会区行动纲领2023》提出在尖鼻咀、流浮山及白泥研究设立海岸保护公园，构想成为重点海岸景观生态走廊，着重生态保育及景观。按规划，海岸保护公园总面积达2370公顷，包括2250公顷海洋及120公顷陆地，划为3大分区：海上的「生物多样性保育区」、「蚝只养殖文化区」，以及陆上的「生态教育及探索区」。

涵盖蚝田红树林 生态价值极高

渔护署于2024年12月委托顾问进行可行性研究，探讨公园边界、基线、用途及管理策略，预期今年底完成。今年6月中至7月底，当局又推出海岸保护公园可行性研究的专属网页，收集公众意见。

拟议的海岸保护公园介乎尖鼻咀至白泥，横跨全长10.7公里的海岸线，涵盖传统蚝田、泥滩、红树林及海草床，当中下白泥至鸭仔坑的生态价值极高，为珍贵候鸟、中华鲎和圆尾鲎的主要栖息地，属生态热点。

大自然保护协会保育经理陈梓健指，设立公园可为现时未受保护的沿岸生境提供法定保障，提升后海湾整体生态，但希望当局于2030年前落实计划，以确保保育工作与周边发展，如交通基建、物流及生态旅游等项目同步进行。

大自然保护协会保育经理（社区保育）陈梓健促请当局做好承载力评估。

过去10年，该会于白泥修复大量废弃蚝田，又清除侵入性海草及海洋垃圾，令水质有所改善。陈强调，在进行发展前必须审慎规划，特别要避免影响敏感生境。

倡生态敏感区域纳核心保护区

地球之友行政总裁洪蔼诚关注，海岸保护公园开放后对脆弱生态的影响。他建议落实顾问报告书提出把生态敏感区域纳入核心保护区，同时评估及订明人流及交通承载力等管理细节。对于在生态敏感区兴建建筑物，他希望不要大兴土木及减少使用石屎，以减少破坏原有环境，并将游人带来的垃圾、噪音及灯光等干预降至最低。

洪亦建议成立海岸保护公园咨询委员会，纳入政府、学者、保育专家、蚝业代表及当地社区成员，共同制订生态管理政策。他促请当局或委员会收集及分析公园开放前后的生态数据，并进行长期监察，以了解物种数量或习性变化，并按实际情况调整公园开放情况。

近年当局积极推动「生态+旅游」，拟议的海岸保护公园中近95%范围划为「蚝只养殖文化区」。后海湾蚝业养殖协会主席陈树锋认为，传统养蚝文化为生态旅游提供深厚文化底蕴，亦认同发展应以让公众或游人「感受大自然而不破坏生态」为原则。他举例，要确保中华鲎和圆尾鲎栖息地远离游人，并设指定拍照区，避免人群聚集。

鉴于西贡东坝及桥咀岛频现游人过剩，甚至破坏生态的乱象，思汇政策研究所项目主管谭芷菁极表关注。近年海外旅客热衷生态旅游，她认为本港推行的生态旅游亦须符合国际标准，故参照「基于自然的解决方案」理念，提出结合文化、当地居民参与、经济效益、生态友善及公众教育5大元素的「CLEAN」概念。

培训学生做导游 为居民增收益

谭强调，须为列为核心保护区的生态敏感区域设预约制度，严格限制游客人数，并配合交通管制，如游客须于入口统一乘搭专车往返，避免旅客各自乘车前往，引发交通大混乱。

另外，具有丰富知识的生态导游，亦是生态旅游重要元素。谭指，环团可协助培训中学生或大学生成为生态导游，而且游客到访亦可为蚝民或附近居民创造就业机会，带来经济收益。

世界自然基金会（香港）保育经理许仲康亦建议，当局宜同步草拟及制订海岸保护公园的专属法例，作为公园开放后，于日常管理上的执法基础。

近年白泥的中国鲎数量上升，属全港最多。

建议成立「保育信托基金」

谭芷菁提出，可建立融资机制，以支持后续的保育工作。她称，可行方案是成立「保育信托基金」，将公园部分营运收入拨入，为长远保育提供营运成本，达致「取于自然，用于自然」。

近年极端天气肆虐，有指全球暖化下水位上升，加上突发大暴雨，恐增加位处低洼地带的北都出现水浸风险，后海湾位处北都入口更恐首当其冲。洪蔼诚指，后海湾沿岸的红树林，可于台风和暴雨中发挥天然防洪作用，促设立海岸保护公园时宜小心保育。

另有研究预计至2050年海平面将上升1.2米，至2100年将进一步上升。陈梓健希望当局设立保护公园时预留空间，让潮间带生境及相关物种能向内陆迁移，以免当海平面上升，沿岸生态系统受到压缩，甚至消失。他建议于保护区及发展区之间设立生态缓冲带，并避免兴建过多硬性海岸设施，以免加剧沿岸挤压效应。

世界自然基金会（香港）海洋保育主管彭莉恩亦肯定潮间带的作用，促请当局纳入保育范围，以应对越趋严峻的气候变化。

蚝养殖技艺传承700年 蚝户促尽快落实计划

当局拟议的海岸保护公园中，海上「蚝只养殖文化区」占地最广。养蚝团体认为有助业界发展，亦有蚝户促尽快落实计划，助蚝民渡过难关。

相传拥有700年历史的后海湾传统蚝养殖技艺，属香港非物质文化遗产项目。养蚝户于后海湾沿岸潮间带泥滩养蚝，蚝只因当地位处咸淡水交界，食物饶富，产出的蚝只格外肥美，惟1970年代起水质受污染，重创养蚝业。至近年水质及养殖技术改良，蚝只品质才有改善。

去年10月，养蚝业与大自然保护协会向当局建议，将整个后海湾浮式蚝排养殖区，纳入拟议海岸保护公园。对现时当局规划的「蚝只养殖文化区」覆盖该养殖区，后海湾蚝业养殖协会主席陈树锋料能对行业带来正面作用。

他指，当局过去对养蚝业支援有限，蚝民经营困难，行业亦欠新血。他称，设立「蚝只养殖文化区」有助推动产业及推广蚝文化，盼吸纳新生代「入行」，延续传统。

另有蚝民坦言，虽对设立海岸保护公园带动的效益有期待，惟当局上月底才完成收集公众意见，直言施工「十划都未有一撇」，难解经营困难及青黄不接的困境。

世界自然基金会（香港）保育经理许仲康指，近年白泥发现欧亚水獭。

中国鲎欧亚水獭贝克喜盐草栖息地

当局拟议设立的海岸保护公园极具生态价值，被「世界自然保护联盟」《濒危物种红色名录》列为「濒危」的中国鲎、「易危」的贝克喜盐草，以及「近危」的欧亚水獭，均栖息于此。

大自然保护协会保育经理陈梓健指，上白泥、下白泥、流浮山、沙桥及尖鼻咀等后海湾沿岸地区，是重要多元栖息地，除有全港最大的天然蚝礁、红树林群落，亦拥有极长的天然海岸线，吸引不少候鸟前来觅食，外后海湾部分区域更被国际列为「重要鸟区」。

白泥一带发现被列为「易危」的海草「贝克喜盐草」。

白泥一带亦发现全港面积最大、被列为「易危」的「贝克喜盐草」海草床。海草有助巩固海岸线，亦是鱼类、蟹及马蹄蟹的栖息地。世界自然基金会（香港）保育经理许仲康指，本港已有一半沿岸海草床消失，在白泥找到「贝克喜盐草」海草床十分珍贵。

他又称，白泥拥有全港最大潮间带泥滩和红树林，是中国鲎及圆尾鲎的重要栖息地，前者更属「濒危」物种。他亦指，近年白泥亦发现欧亚水獭，推断有欧亚水獭于后海湾、白泥至尖鼻咀生活及捕猎。

记者：关英杰