世界肝炎日│家族三代均为乙肝带菌者 林女士透过定期监测及早发现患肝肿瘤



世界衞生组织将每年7月28日定为「世界肝炎日」。50岁时确诊患肝肿瘤的林女士表示，家族三代均为乙肝带菌者，她自20多岁起每隔两至三年会定期检查，但疫情期间停检约5年。她在2024年再度检查时发现病毒量上升，医生建议开始服用抗病毒药物，翌年再照超声波时发现肝肿瘤。她形容自己当时并无任何不适，认为若非定期检查，「完全唔会有任何感觉」。她指肿瘤仍属早期，可安排微创切除，毋须化疗或标靶药物，形容自己「好好彩」，认为乙肝患者需定期监测，避免错过治疗时机。

3.3万名市民参加「乙型肝炎共同治理计划」

衞生署表示，基层医疗署在今年2月推出「乙型肝炎共同治理计划」，为合资格高风险人士提供由家庭医生协作的乙肝风险评估、筛查和长期治理，截至今年7月15日的临时数据，约有3.3万名市民已参加了该计划。另外，香港的母婴传播率已减至2025年的0.2%，正迈向「无乙肝新一代」。衞生署提醒市民若不确定是否患有慢性乙型肝炎，应及早进行测试。

本港正迈向「无乙肝新一代」

衞生署衞生防护中心公共衞生服务处特别预防计划顾问医生黄骏君表示，香港于1970年代的乙肝感染率高逾10%，自1980年代起，政府采取多项有效免费预防措施，包括为所有孕妇进行乙肝筛查、为患有乙肝的孕妇所生的婴儿注射乙肝免疫球蛋白等，一般人口中的乙肝感染率已逐步下降至2022年的5.6%，而于1988年后出生的年轻一代，因受惠于政府普及儿童乙肝疫苗接种计划，乙肝感染率已降至1%以下。另外，自2020年推出孕妇预防性抗病毒药物治疗，以及自2022年实施接种疫苗后的血清测试后，香港的母婴传播率由措施实施前约1%减至2025年的0.2%，本港正迈向「无乙肝新一代」。

全港约41万人患有慢性乙肝

不过，衞生署根据2020-22年度人口健康调查的结果推算，全港整体人口仍有约5.6%（即约41万人）患有慢性乙肝，主要于1988年前出生。调查发现，近4成患者没有察觉自己患有慢性乙肝，并有约7成患者没有接受任何跟进治疗。

潜藏数以十年也不引起任何症状

肠胃及肝脏科专科医生冯恩裕表示，慢性乙肝是一种终身感染，可以潜藏数以十年也不引起任何症状，若没有接受治疗，约15%至40%的患者长远会出现肝硬化和肝癌等严重肝脏疾病。

冯恩裕指，乙肝测试除透过传统静脉抽血化验外，现时亦可透过指尖采血快速测试。如确诊患有慢性乙肝，应咨询医生的建议并定期接受跟进和检查，以实践「早验早处理」。他呼吁，市民如不确定是否乙肝患者，特别是较高感染风险人士，例如不曾接种疫苗者、家庭成员或性伴侣为慢性乙肝患者等，应及早进行测试。现今治疗乙肝的抗病毒药物安全有效，能减低患者出现肝硬化和肝癌的风险。他强调，患者不可自行停药，否则病毒量可急速反弹，引发急性肝炎等。



记者：蔡思宇