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皇家美素力奶粉含铅︱衞生署 : 暂未发现其他批次有问题 收282查询 137个案转医管局跟进

社会
更新时间：19:48 2026-07-27 HKT
发布时间：19:48 2026-07-27 HKT

衞生署今日（27日）表示，该署于7月25日晚上接获食物环境衞生署食物安全中心通报，指「皇家美素力1号婴儿配方奶粉」（批次：1W07KPJ）被澳门当局检出可能铅含量超出当地标准，食安中心正加强在市面抽检婴幼儿配方奶粉，并会继续密切监察相关产品的回收事宜，暂时未有发现相关产品其他批次铅含量超标。

衞生署转介137宗个案予医院管理局跟进

因应事件，衞生署昨日（26日）起设立电话热线（2125 1199），由昨日下午3时至今日下午4时，已接获276个电话查询，主要有关婴儿的健康状况；母婴健康院今日亦收到6宗相关查询，人员已按个别情况提供建议。截至今日下午6时30分，衞生署已经转介当中137宗个案予医院管理局跟进。电话热线会继续于逢星期一至五（公众假期除外）上午9时至下午6时运作，以解答市民有关婴儿状况及转换奶粉的查询。

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皇家美素力1号奶粉一批次疑铅含量超标 食安中心吁停用

衞生署再次提醒市民不要让婴幼儿食用受影响批次产品，如发觉婴幼儿食用有关产品后感到身体不适或有怀疑，应尽快征询医护人员的意见。

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