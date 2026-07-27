暑热警告︱生效期间32%工友未获主管通知 休息时间难落实 劳联促检视及改善

港九劳工社团联会调查显示，清洁行业防暑配套需大幅改善。82%受访工友认为需要改善暑热工作安排，包括提供合理充足的防暑物资。惟仅两成至37%清洁工获公司提供冰袖或轻巧风扇；调查亦反映不少清洁工的工作服面料不利散热，胶手套闷热，易引发皮肤问题。劳联提出一系列建议，包括检视劳工处的工作暑热警告的检测和触发机制，加强为清洁工提供防暑物资，改善休息空间等。

倡将冰袖、便携小风扇、阔边帽、降温背心等列入标准

劳联今日（27日）召开「香港清洁工友工作状况调查」新闻发布会，劳联对外事务总监李卓燊特别提到，政府外判清洁工衣著须符合制服及装备的统一标准，但相关规条并无清晰界定冰袖等装备是否属于标准之内，前线工友戴上相关装备或会被阻拦。他建议当局厘清标准，将冰袖、便携小风扇、阔边帽、降温背心等列入标准之中，由承办商或部门统一提供，或允许员工自行配置。

劳工处设有「工作暑热警告」，提醒雇主在酷热环境下为员工安排适当的休息时间。惟调查发现32%工友在警告生效期间未获主管通知，14%更完全不知悉，休息时间的实际执行亦受制于工作节奏及打卡考核，难以落实。香港环境服务职工会主席吴金莲补充，政府外判的项目中，相关部门巡查时若拍到工友休息，或会误解为偷懒而作出罚款，令工友不敢休息。劳联主席林振升建议政府规定公司建立暑热警告即时通知机制，并在员工入职时清楚讲解不同警告级别下的休息安排，让工友知悉自身权益。

此外，林振升亦促请当局厘清《预防工作时中暑指引》中有关休息时间的规定，例如详细列明雇主可减少员工休息时间的条件。他解释，有时雇主做了一些纾缓措施可抵消员工的休息时间，但措施未必充分，工作环境或会依然十分酷热，在这样的情况下，允许雇主抵销员工的休息时间并不理想。林振升又指，政府规定外判公司遵守《指引》，建议政府对屡次违规的承办商加强惩罚，如将职安表现评分纳入投标时的考量，增加阻吓力。

劳联表示，本港现有10个暑热监测站，但各站距离较大，屯门、荃湾及葵青区更无监测点，故建议增设检测站，从而更准确反映不同地区状况。林振升引述过往纪录指，自暑热警告机制建设以来，近200次警告全属最低级别的黄色警告，认为当局应检讨现行红色及黑色警告的发布标准，检视门槛是否过高。同时，劳联秘书长周小松建议政府资助热压力较大的工作场所增设湿球黑球温度（WBGT）仪器，将湿度纳入考量，「同样都是35度，湿度更高的话人体更难散热，对身体机能所造成的伤害会大很多。」，更精确反映每一个工作场所的状况。

休息空间方面，调查显示41%工友只能在户外休息，36%在垃圾收集站休息，有一成工友更表示无时间或地方休息。关注职业安全及健康协会清洁工支援计划发言人黎洁华指出，部分清洁工的休息室设于垃圾站内，工友需与异味共存，且缺乏冷气、饮水机及桌椅，甚至有工友反映休息室内温度高于室外。劳联指这些数据反映清洁工人整体休息空间不足，环境欠佳，希望政府除了为新装修的垃圾站改善休息空间外，也加紧步伐改善现有垃圾站的休息环境。

记者：周育莹