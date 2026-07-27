法官陈嘉信涉多次司法抄袭 终院首席法官张举能要求提早退休 7.31生效

针对高等法院原讼法庭法官陈嘉信多次司法抄袭事件，终审法院首席法官张举能今日（27日）发表声明，强调司法抄袭完全不能接受，认同公众对陈嘉信过去数年间涉及多宗司法抄袭事件所表达的关注，自己已要求陈嘉信提早退休，并基于公众利益批准其申请，将于2026年7月31日正式生效。

据悉，陈嘉信先后涉及8宗司法抄袭事件，其中一宗发生在张举能「严肃训诫」后仍然重施故技。

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司法抄袭冲击独立思考

张举能在声明中强调，法官的首要职责是依法及根据法庭证据，公正地聆讯和裁决案件。法官行使独立司法判断是裁决过程的核心要素，最主要体现在其撰写的判词及裁决理由中。然而，司法抄袭直接冲击此根本要求，并令人质疑有关法官是否曾就须予裁决的争议和事项进行独立思考，司法抄袭属完全不能接受的行为。

斥削弱公众信心 要求提早退休

张举能指出，他充分认同社会大众对陈嘉信过去数年间涉及多宗司法抄袭事件所表达的关注。陈嘉信早前虽然已受到严厉谴责，并承诺作出改善，但其后仍然出现司法抄袭的情况。有关事件先后引发多宗上诉，其中部分案件更被命令重新审讯，不仅影响诉讼各方的权益，亦不必要地耗费上诉法庭的司法资源，更削弱了公众对陈嘉信继续妥善履行司法职责能力的信心。

为了维护公众对司法制度和法官独立及专业地履行司法职责的信心，张举能今日正式要求陈嘉信提早退休。陈嘉信已依照相关要求提出退休申请，张举能亦基于公众利益批准该项申请，并于2026年7月31日起生效。

司法机构将加强撰写判词培训

张举能补充，虽然此次司法抄袭事件仅涉及一名法官，但他已借此机会提醒各级法院法官及司法人员，必须避免任何形式的司法抄袭。如有需要，司法机构将会加强有关判词撰写的培训工作。他最后强调，对各级法院法官及司法人员继续恪守《司法誓言》，以勤勉、独立及专业的态度履行司法职责，抱有十足信心。

汤家骅：对公众有所交代

行会成员、资深大律师汤家骅向《星岛头条》表示，事件最终有此结果，对公众而言已有所交代。他认为陈官早前已受到严厉谴责，并曾公开承诺作出改善，但连日来社会对其言论的负面评价不绝，反映公众对司法机构及法官的操守与专业水平抱有高度期望。

汤家骅强调，维护司法尊严至为重要，期望事件能就此告一段落，亦相信各级法院法官及司法人员对今次事件会有很大反思。