超级厄尔尼诺︱料极端降雨更频繁 前天文台长指今年台风较少但热浪逼人 中暑或成「隐形杀手」

气候变化为本港带来的严峻挑战，香港地球之友今日（27日）举办传媒聚会，今年可能是超级厄尔尼诺年，而在超级厄尔尼诺与全球暖化叠加下，香港以至全世界都受热浪威胁。天文台前台长、科大环境及可持续发展学部客席教授岑智明提醒，虽然厄尔尼诺下台风路径更偏向北而更多吹向华东、台湾、日本一带，进入南海的相对数量较少，但一旦进入南海则更容易增强至「强台风」甚至「超级台风」。

他又指出，相比起台风，在热浪威胁下中暑作为「隐形杀手」更应受社会关注；而气象学家亦呼吁市民避免在酷热天气下暴晒，户外工作者注意补水。

热浪威胁本港 中暑或成「隐形杀手」

中大地球与环境科学系教授戴沛权解释，厄尔尼诺是自然现象，并非气候变化的成因或结果，主要是太平洋信风周期性减弱，令温暖海水慢慢向东移，致海水温度、降雨带，及大气环流等都出现改变，令全球不同地方将出现高温热浪、干旱、强降雨、水浸，及山火等。

据世界气象组织预报显示，今年的厄尔尼诺已经形成，预测在10至12月发展成「超级厄尔尼诺」现象的机会率达达八成以上，甚至持续到明年春季。岑智明解释，一般厄尔尼诺意指东太平海水水温上升摄氏0.5度，而「超级厄尔尼诺」则是指东太平海水水温上升摄氏2度或以上，但不论超级与否，都会令到位于西太平洋的国家及地区，如菲律宾、印尼及澳洲等地会出现干旱，易生山火；而位于东太平洋的地区，如美国、墨西哥、南美洲某些国家则会出现水灾，而中国华南亦同样会多雨。

戴沛权补充，厄尔尼诺会与相反的现象拉尼娜交替出现，整个循环周期大致是2至7年。由于自然发生的超级厄尔尼诺现象，正正发生于温室气体排放而持续暖化的世界当中，故两者影响叠加下令全球极端天气及社会各样风险增加，甚至是「倍增」。

岑智明：全球暖化叠加 极端降雨更频繁 料台风进入南海数量较少

至于对本港的影响，岑智明指出，由于香港正处于干旱及多雨的区域之间，故难以判断今年到底会多雨或少雨，但随著全球暖化叠加令海洋变暖，大气有更多能量储存更多水气，按常理而言会出现更多极端降雨。在台风方面，他则以同样是超级厄尔尼诺年的2015年作例子，指大部分热带气旋生成位置于偏东，且大多在菲律宾吕宋岛以东转向北，故今年较多台风会出现在华东、台湾、日本，及韩国等地区，与今年超强台风「巴威」的路径吻合。

他续指，进入香港所在南海的台风，数目上虽然会较正常年相若甚至少，但同样由于热带气旋生成于太平洋更东的深处，于海洋上发展时间更长，更容易增强至「强台风」甚至「超级台风」，正如刚吹袭本港的强台风「红霞」，即使数量不多，但只要有一个超级台风袭港，可以造成的破坏亦不容忽视。

专家吁小心中暑 热夜增死亡风险

不过，岑智明及戴沛权等气象学家均确定，全球气温都会在超级厄尔尼诺下升高，或会增加中暑风险。岑智明强调，据港大研究，估计暑热导致每年约300人死亡，相关死亡人数其实高于台风、暴雨等其他自然灾害死亡人数，而外地研究亦显示暑热相关死亡数字被严重低估。

他亦指，本港热浪会导致连续数天出现酷热天气，并增加「热夜」风险，户外工作者、基层市民、长期病患及老幼较易受影响，「尤其是热夜，啲热力焗住唔散会产生所谓热岛效应，真系好辛苦㗎；尤其是连续几日几夜嘅酷热天气，系会增加死亡风险。」

香港地球之友首席政策研究员洪蔼诚补充，中暑、热衰竭及脱水均会造成健康风险，诱发疾病甚至恶化，严重会引致死亡。他呼吁市民留意天气预报，酷热天气下避免长时间在户外暴晒；户外工作者应注意补充水份。他续指，家居要注意通风，酷热时应开风扇、冷气，，或可前往附近商场、社区中心、图书馆等避暑，「唔好硬顶，因为顶唔住真系会死人！」

洪蔼诚亦指出，气候变化造成的极端天气现时已经切实影响香港市民生活，提到现时本港可能是又热又湿，「但如果佢更热更湿，我哋嘅家居同社区我哋嘅日常生活系咪已经准备好？」他希望透过提升市民对气候风险意识，配合推动完善气候政策，令香港成为对天灾气候变迁具韧性的城市。

记者：赵克平

摄影：何君健