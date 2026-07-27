涉打两女儿兼罚企门外 46岁父亲自辩称社工要求放弃两女儿抚养权

46岁父亲涉去年虐待10及12岁女儿，以两女迟了回家，要2人在家门外「罚企」6小时，又曾打女儿手臂和头部。涉案父亲被控4项虐儿罪及1项意图妨碍司法公正罪，他今于九龙城裁判法院出庭自辩，否认曾虐打和要求女儿罚站，称当晚没收两名女儿手机后，两女在凌晨离家而去，他估计两女可能去了朋友家中，所以没有即时报警，又指不喜欢两女的朋友，因对方让两女吸烟、饮酒，甚至带她们去偷窃。案件押后8月13日续审。

被告S.K.W.被控4项虐儿罪，指他分别于2025年7月及10月故意伤害或虐待10岁女童X及12岁女童Y；他另被控1项意图妨碍司法公正罪，指他在同年7⽉29⽇指示Y向警方作出虚假陈述。

夜半三时发现两女儿外出但无报警

被告今出庭自辩，否认案发时曾打X及Y，也不承认于10月30日曾要求X和Y于家门外「罚企」。被告辩称，他当晚曾离家购物，回家后看到女儿在玩手机，便要求两人放下手机继续做家课。后来被告指示两人梳洗及睡觉，但在凌晨约2至3时，他起床去厕所时，发现女儿在玩手机，他便没收女儿的手机。

被告续称，当时感到愤怒，他曾外出购买饮品和吸烟，其后才回家继续睡觉。及至凌晨约3至4时，他听到关门的声音，于是起身查看及发现两女不在床上。被告曾到停车场及附近公园，尝试寻找两女但不果，由于感到身体状况不佳，他返回家中休息，而他并没有报警，因为两人才刚刚离开，他认为此时便报警并不恰当，「同埋我相信我可以揾得返佢哋」，他估计2人去了朋友A的家中。

指社工曾要求签文件放弃两女儿抚养权

被告称X和Y对其家有所不满，例如X和Y睡在同一张床，Y曾与X起争执及用脚踢X，当被告指责Y时，Y会觉得他有所偏袒。被告又称，Y和X归家的时间愈来愈晚，两人常常到A家中逗留。被告并不喜欢两人的朋友A，因为A会让两人吸烟和饮酒，他曾在两人手机中发现吸烟的自拍影像，A亦曾带两人去盗窃。

被告辩称，他因案被捕及还押后，跟进其家庭个案的社工曾探访，要求他签文件放弃X和Y的抚养权，他表示须时考虑，社工却指无论如何、其抚养权都会被剥夺，其后社工便离去。

被告又指，由于家门外走廊非常「应声」，所以他不会要求X和Y在该处「罚企」，甚至打或责骂两人，这样会骚扰到邻居。辩方另呈上电话讯息截图，显示两女在11月曾发讯息给被告，称「爸爸对不起」、「我错了」等；但Y早前供称，因祖父母要求她和X向父亲道歉，否则会找律师送她们到女童院，所以她才发出「爸爸对不起」等讯息。

案件编号：KCCC3035/2025

法庭记者：王仁昌