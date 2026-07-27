香港夏日盛会︱旅发局加推消费优惠 持足球盛会、古埃及展等门票 可享餐饮及景点95折

旅发局今日（27日）宣布，继夏季主题推广「香港夏日盛会」的众多消费礼遇后，加码推出活动门票消费优惠。旅客及市民于7月31日起至8月31日期间，凭指定盛事或活动的有效门票，可无限次享用全港逾100项酒店及旅游景点提供的额外95折消费优惠，涵盖餐饮美食、景点门票及商品等，鼓励大家投入盛事及活动，同时享受多种消费乐趣。

旅发局总干事刘镇汉表示，旅发局「香港夏日盛会」正与商界合作，送上全城消费礼遇「香港夏日礼」，自7月登场以来广受旅客和市民欢迎。乘着多项大型体育、文化和艺术活动继续接连上演，旅发局主动联乘多方业界伙伴，加码推出活动门票消费优惠，将盛事活动与消费体验结合，鼓励旅客及市民消费，支持旅游相关业界。

指定门票化身「通行证」 解锁消费优惠

今次门票消费优惠涵盖的活动包括「香港足球盛会（HKFF）2026」、「足球峰会 2026 拜仁慕尼黑 vs 阿士东维拉」、「古埃及文明大展 ── 埃及博物馆珍藏」、「2026 TIMA 国际音乐大赏」及「汪苏泷 2026『明日世界』世界巡回演唱会」。

旅客及市民在优惠期内，只需出示上述任何一项活动的有效门票（包括实体门票或电子门票，惟截图、照片及影印本除外），即可无限次享用全港逾100项酒店餐饮及旅游景点额外95折消费优惠，当中包括星级酒店米芝莲食府、自助餐、酒吧、景点门票、纪念品、指定精选商品等，方便旅客及市民一票无限次畅享多种消费乐趣。

有关商户及优惠名单请参阅︰https://www.discoverhongkong.com/tc/events/summer-fun/eventticket-spending-promotion.html

指定活动 有效门票日期 香港足球盛会（HKFF）2026 7月31日、8 月1、4、5日 足球峰会2026 拜仁慕尼黑vs 阿士东维拉 8月7日 古埃及文明大展 ── 埃及博物馆珍藏 8月1日至8 月31日 2026 TIMA 国际音乐大赏 8月22、23日 汪苏泷 2026「明日世界」世界巡回演唱会 9月5、6日

「香港夏日盛会」逾20 万份优惠增添夏日欢乐

同时，旅客及市民可继续享用由旅发局与商界合作，联动全港9,000家商舖，送出共逾20万份的「香港夏日礼」优惠，涵盖景点、餐饮、交通及购物优惠，并参与「香港夏日盛会」推介的丰富多元盛事和活动体验，投入香港的夏日魅力和尽情消费。

旅发局Discover Hong Kong「香港夏日盛会」资讯平台：

https://www.discoverhongkong.com/tc/events/summer-fun.html

注册成为用户：

https://my.discoverhongkong.com/zh-t/home