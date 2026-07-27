白内障︱工联会「睛彩人生」义诊计划 长者义工跨境深圳手术 首阶段32名额

由工联会与希玛医疗集团合作推出的「睛彩人生」白内障义诊计划，今日（27日）下午举行启动礼。计划首阶段提供32个名额，对象为长期服务工会的基层长者义工，涵盖术前检查、眼科医疗服务及药物。工联会理事长黄国表示，计划成本较常规手术节省约一半，并接受企业赞助，让受惠者毋须忧心经济负担。

黄国指出，不少长者义工多年来热心服务社区，惟白内障影响生活质素，公立医院轮候需时，基层长者往往耽误最佳治疗时机。今次计划精准对接有需要个案，期望为这群默默耕耘的长者送上实质关怀。

由口岸直达医院仅10分钟内路程

计划安排受惠长者于香港参与讲座，并检查其情况是否适合做手术，若符合相应条件，便会安排长者跨境到深圳接受治疗。医院由希玛集团管理，院址邻近罗湖口岸，由口岸直达医院仅需5至10分钟路程，大大减轻长者舟车劳顿之苦，且长者医疗券亦能跨地使用，体现善用香港医疗口碑与大湾区资源互补的优势。

亮睛工程慈善基金会主席林顺潮表示，计划初期以工联会长者义工为服务对象，借此感谢他们多年的无私付出，并推广「人人为我，我为人人」的精神。他透露，未来受益范围或将扩大至双眼失明或独居的有需要长者，让更多基层市民受惠。

两周前报名 获安排8月中手术

受惠长者丘女士分享自身经历时表示，她过往习惯到政府医院求诊，惟白内障手术轮候时间长达两年。她在两星期前报名参与「睛彩人生」义诊计划，已获安排于今年8月14日进行手术，排期效率远胜公立医院。她初步对计划表示信心，更透露若手术效果理想，将自费以人民币7,800元为另一只眼睛接受治疗。

记者、摄影：叶芷均