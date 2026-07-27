服感冒药后揸小巴撞毙八旬翁 71岁司机认罪囚14月停牌5年 官：药后影响反应仍驾驶加重罪责

患白内障的小巴司机去年2月在沙田穗禾路驾驶前，因被确诊患上呼吸道感染而服用有睡意药物，及后未察觉八旬老翁持拐杖过路，终将对方撞毙。司机今早在荃湾裁判法院（暂区域法院）承认危险驾驶引致他人死亡罪，暂委法官韦汉熙判刑时指，被告案发前两度服用有睡意的药物，低估药物带来的副作用，有机会出现反应迟缓的情况，惟被告仍选择驾驶，属加重罪责，但念被告初犯及有悔意，终判处他监禁14个月、停牌5年及自费参与驾驶改进课程。

低估药物副作用影响反应仍驾驶

71岁被告李友诚，被控于2025年2月24日在沙田穗禾路灯柱附近，在道路上危险驾驶公共小巴，引致温志明死亡。

韦官判刑时指，被告案发时不留神而导致正在过路的长者死亡，情节严重，事主并非突然踏出行人辅助线才被撞，事主是在行人辅助线走了一半的路才被撞，案发地属大直路及灯光充足，事主持拐杖步行，其步速缓慢，当时亦没有其他车辆阻挡被告的视线，若被告有足够的专注力及视力，被告必然会留意到事主。韦官另指，尽管被告在警诫下称，曾低头调校收费机，惟行车纪录仪显示被告视线向前望，没有操作其他物件，故被告并非因低头操作其他物件而导致分心驾驶。

韦官直指，导致被告分心的是他患有感冒，案发前曾两度服用有睡意的药物，有机会导致其眼望前方但视而不见或反应迟缓的情况，被告低估服用药物的副作用及对身体的影响。再加上，被告的视力敏锐程度仅20/70，未达合格驾驶的水平，被告亦没有佩戴眼镜，影响前方观察能力，被告明知自己身体的情况，仍驾驶小巴，属加重罪责的因素。惟念被告初犯、有良好品格及患长期病患等因素，终判处他监禁14个月、停牌5年及自费参与驾驶改进课程。

求情称一时分神酿祸深感自责

韦官引述求情指，被告没有刑事定罪纪录，有良好背景，案发时因一时分神而夺去他人性命，被告深感自责及后悔，案发后一星期路祭事主致哀，对事主的家人表示歉意，承诺终身不会再驾驶，并会铭记是次的惨痛经历。辩方亦呈上被告家人、同事及乘客等求情信，形容被告勤奋工作，事发后没有逃避，望法庭宽大处理。辩方亦提及，被告体内有怀疑恶性的疾病增生，被告亦患长期病，包括痛风及糖尿病等，望法庭念被告即时认罪，表现出悔意而轻判。

案情指，被告去年2月下午6时许，驾驶公共小巴沿案发路段西行前往华翠园，当时车上有数名乘客。当被告驶至案发地的路口前，82岁男事主持拐杖步出行人辅助线的中央安全岛，该地段没有交通灯。当事主走在行人辅助线的中间时，被告驶近行人辅助线，被告见到事主后刹车，惟小巴仍撞上事主。救护人员到场后，发现事主躺在小巴前的地上流血，不省人事，送院后不治身亡。尸体剖验报告显示，事主的死因是头部、躯干及上下肢多处钝力损伤，伴有颅骨、脊骨及肋骨骨折。

服感冒药后坚持上班驾小巴

被告于同日被捕，在警员查问下指「我一路沿穗禾路上山顶总站方向行驶，行经呢个位置，我挂住调校个收费机，之后突然发现有个阿伯在我车前约3至4米由右至左过马路，我已经急刹车，不过车头都系撞到佢，然后佢就头落地跌低咗」。被告在录影会面时指，案发时正在操作收费机，可能垂下头而分了心，而更改车费需时两至三秒左右，其间没有抬头望，没有想到会有行人在案发行人辅助线上，而他约有17年驾驶小巴经验。惟庭上播放行车纪录仪片段，并未发现被告有低头的动作。

被告另在警诫下称，案发前一日（23日）因患病而求诊，医生开出咳药水及其他药物，并表明药物会引起轻微睡意。被告的上司建议被告休息，惟被告指以往患感冒时都不会打瞌睡，坚持于案发当日上班，因被告觉得身体没有问题。而在案发当日，被告曾两度服用咳药水及其他药物。被告续承认，自己将于同月28日进行白内障手术，亦患糖尿病。医生报告显示，被告案发前患上呼吸道感染，其视力敏锐程度为20/70，如果视力正常的人可在距离70呎之处看见视标，被告则要在距离20呎之处才看得见该些视标。被告亦患轻微白内障等，须进行手术。经专家分析，假如被告在案发地21米外察觉危险，并大力刹车，意外便可避免。

案件编号：DCCC1535/2025

法庭记者：黄巧儿