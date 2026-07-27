飞行服务队空勤主任涉露械案 警：会尽量统一参与认人发色免有人过份突出

39岁飞行服务队空勤主任涉两度在火炭站及沙田路边露械，案件今于沙田裁判法院续审。负责检取衣物的警员同意，他不知道该些衣物属于谁或曾被谁人穿过，也不知道同层会否有类似的证物，或与被告相似的男士。主持认人程序的总督察指，「原则系唔想证人认为肯定疑犯一定喺度」，曾多次向事主重复。而若参与人士发色不同，则会尽量统一以免有人过份突出。

曾多次提醒事主涉案人未必于列队认人现场

男被告吴百恒被控2项在公众地方的猥亵行为罪，今由大律师许卓伦代表。控罪指，被告于去年11月2日在港铁火炭站大堂近C出口，以及今年1月16日在沙田好运中心桂林阁外，无合法权限或辩解下，于公众地方或公众可见的情况下，猥亵地暴露其阳具。承认事实指，被告于今年2月10日，在火炭晋名峰某单位被拘捕；他其后在3月2日自愿参与认人程序。

沙田警区刑事总督察卢永健供称，在今年3月2日负责2项认人程序，被告均有出席。而在第一次中证人未有认出涉案人；第二次的证人则有认出涉案人。

辩方盘问时在庭上播放事主X的认人手续片段，卢永健确认当时4次向X表明有共9名「戏子」及疑犯，「疑犯唔一定喺呢度」。他解释指原则上，不想证人肯定疑犯一定在场，而重复4次是确保X知道这个原则。卢另认同只向事主Y讲过一次「当日𠮶个涉案人未必一定喺度」。

总督察：认人唔系认特征，系综合样貌

卢永健续指，当日因不同人的发色有别，故安排他们喷黑发色，他不知道Y曾否与警方讨论嫌疑人的发色，或Y曾形容嫌疑人是啡黑发。辩方提出假设，若卢知悉犯案者金发，会否叫「戏子」戴上浴帽遮盖发色？卢回应认人程序未必需要「戏子」变成当日犯案者的模样。

卢永健举例若嫌疑人「光头」，警方会尽量寻找「光头」人士参与认人程序，但卢本人未遇过同类情况。若未能找「光头」人士，卢表示「会Call off（取消）认人程序」。而如果嫌疑人有头发，卢会统一发色使无人突出，但他认为「认人唔系认特征，系综合样貌」。卢亦确认他拒绝了Y要求「戏子」们做当日动作。

案件编号：STCC1483/2026

法庭记者：雷璟怡