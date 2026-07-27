旭记工程遭律政司入禀追讨「长散工」保就业补助金约1216万元

政府在疫情期间于「防疫抗疫基金」下推出建造业特设保就业计划（临时雇员），每位合资格「长散工」可获3.6万元补助金。律政司指旭记工程有限公司违反就业支援计划条款，遂入禀高等法院追讨补贴金额及相关附加费约1216万元。根据司法机构网页显示，案件暂未排期聆讯。

原告为律政司司长，被告为旭记工程有限公司（YUK KEE ENGINEERING COMPANY LIMITED）。入禀状指，旭记工程有限公司违反建造业特设保就业计划（临时雇员）相关条款，律政司司长遂向它追讨额达港币1216.48万元的补贴金额及相关附加费，同时向它追讨本案讼费。

根据资料显示，建造业雇主为「临时雇员」作最少15天的强积金供款，该名雇员将符合申请资格，雇主可按每名合资格雇员建造业长散工申请3.6万的补助金，雇主需承诺收到补助金后的6个月内不裁员，补助金亦需全数用于支付工友的工资。

案件编号：HCA1301/2026

法庭记者：刘晓曦