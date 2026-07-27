Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旭记工程遭律政司入禀追讨「长散工」保就业补助金约1216万元

社会
更新时间：12:51 2026-07-27 HKT
发布时间：12:51 2026-07-27 HKT

政府在疫情期间于「防疫抗疫基金」下推出建造业特设保就业计划（临时雇员），每位合资格「长散工」可获3.6万元补助金。律政司指旭记工程有限公司违反就业支援计划条款，遂入禀高等法院追讨补贴金额及相关附加费约1216万元。根据司法机构网页显示，案件暂未排期聆讯。

原告为律政司司长，被告为旭记工程有限公司（YUK KEE ENGINEERING COMPANY LIMITED）。入禀状指，旭记工程有限公司违反建造业特设保就业计划（临时雇员）相关条款，律政司司长遂向它追讨额达港币1216.48万元的补贴金额及相关附加费，同时向它追讨本案讼费。

根据资料显示，建造业雇主为「临时雇员」作最少15天的强积金供款，该名雇员将符合申请资格，雇主可按每名合资格雇员建造业长散工申请3.6万的补助金，雇主需承诺收到补助金后的6个月内不裁员，补助金亦需全数用于支付工友的工资。

案件编号：HCA1301/2026
法庭记者：刘晓曦

最Hit
胡志伟抵英获准「入境保释」逗留7日 本周三或被递解出境 否认寻求政治庇护
01:00
胡志伟抵英获准「入境保释」逗留7日 本周三或被递解出境 否认寻求政治庇护
政情
6小时前
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
即时国际
17小时前
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
食用安全
2026-07-26 12:00 HKT
毛舜筠谈旧爱张国荣揭分手原因：佢好钟意我 哥哥曾感叹走入婚姻或可改变一生
毛舜筠谈旧爱张国荣揭分手原因：佢好钟意我 哥哥曾感叹走入婚姻或可改变一生
影视圈
4小时前
飞机工程公司男职员由6米高堕下，送院不治。梁国峰摄
赤𫚭角飞机工程公司男职员6米高堕下 送院不治
突发
26分钟前
赴内地大厂工作！北漂港人深感文化冲击  看见「这一幕」叹香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一种层级」
赴内地大厂工作！北漂港人深感文化冲击  看见「这一幕」叹香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一种层级」
生活百科
21小时前
台风红霞｜八号波搭的士遇良心司机 无㓥客坚持按咪表收费 打工仔感动加车资至「呢个银码」｜Juicy叮
台风红霞｜八号波搭的士遇良心司机 无㓥客坚持按咪表收费 打工仔感动加车资至「呢个银码」｜Juicy叮
时事热话
23小时前
巴士站旁曝光「忘年主仆恋」？ 伯伯死扯完约外佣遭儿子怒斩情丝 苦鸳鸯隔玻璃眉目传情｜Juicy叮
巴士站旁曝光「忘年主仆恋」？ 伯伯死扯完约外佣遭儿子怒斩情丝 苦鸳鸯隔玻璃眉目传情｜Juicy叮
时事热话
2小时前
刘佩玥爆圈内流传「防狼名单」 点评三位男艺人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
刘佩玥爆圈内流传「防狼名单」 点评三位男艺人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
影视圈
17小时前
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
时事热话
2026-07-26 12:16 HKT