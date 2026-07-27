的士车队一周年︱全港仅2000辆投入服务 司机短缺成死症 运输署 : 续推动各车队迈向承诺规模

5支的士车队自去年7月获发牌至今一年，惟时常被指「Call车难、无车无司机」，车队能否为的士业「救亡」成疑。运输署表示，5支的士车队至今共有逾2 000辆车队的士及约2 400位车队司机投入服务。截至今年5月底，5支车队合共完成约420万宗行程。数字显示，车队数字距离署方最初要求的3,500辆完整规模，仍欠43%才达标。发言人重申，会持续全方位支援营办商提升服务质素，推动各车队迈向所承诺的规模，并密切监察的士车队营办商的服务质素、表现和水平。

助安排营办商参与提供逾20场劳工处地区招聘会及专题招聘

该署强调，超过95%使用过的士车队服务的乘客都有良好回馈，而车辆型号选择较多、车龄较新、车厢宽敞整洁，以及司机服务态度良好等都为乘客和旅客带来优质出行体验。5支车队已采取不同措施，致力招募更多司机和车主加入车队。同时，运输署协助安排车队营办商参与提供超过20场劳工处地区招聘会及专题招聘会，让营办商向求职者详细讲解车队对司机的管理、培训与支援，吸引现职司机和新血加入，至今已吸引过百名司机加入车队。

5支车队司机平均年龄仅47岁 较行业平均60岁低

各支车队对挑选车队司机方面有严谨准则，亦设有有效的司机管理与监察机制，成功吸引一批服务态度良好、专业且较年轻的新血加入，有效改善行业传统形象。现时，5支车队的司机平均年龄只有47岁，较行业平均的60岁为低；当中，两成司机介乎30至39岁，为业界带来新气象。同时，营办商对司机服务质素实施严格监控，所有的士车队车辆均安装了司机监察系统，确保车队服务质素。对于任何违规的司机均会严肃跟进，若情况严重更被立即终止合作关系。

运输署一直密切监察的士车队的服务质素。由于车队营办商对旗下司机亦作有效管控，的士车队所接获的投诉数字比一般的士为低，而涉及意外的数字亦相对较低。发言人重申会持续全方位支援营办商提升服务质素，推动各车队迈向所承诺的规模，同时会密切监察的士车队营办商的服务质素、表现和水平，并继续留意市民对车队的士服务的需求。

全港仅2000辆车队的士投入服务 仍欠43%

原本目标规模800辆的士的JOIE乐行车队表示，至7月的规模已达600辆车，即已达标75%。有立法会议员认为各支车队应把握11月起规管网约车的契机，提升服务质素「抢客」以填补市场空白，否则当政府发更多网约车牌后，恐怕会「自生自灭」。

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庄豪锋吁车队把握规管网约车契机

实政圆桌立法会议员庄豪锋相信11月起推出1万个网约车牌照后，数量一定未能满足载客需求，认为各支的士车队应把握发挥机会填补空白，应做好服务质素抢占市场，倘届时情况仍未见大幅改善，逼使政府唯有发更多网约车牌，届时的士车队或只能「自生自灭」，成为的士与网约车之间的「过渡性产物」。

至于8月3日起加强打击白牌车，被捕司机可被扣车和钉牌，不过庄豪锋担心阻吓力度有限，即使加重刑罚也未必能造成翻天覆地的变化。他指这些规违司机多年来违法营运也不太怕，即使执法人员放蛇，相信司机已「魔高一丈」，能分辨乔装乘客的警员。

庄豪锋又提到，虽然目前已有八达通公司协助推出「Call车易」，综合5个车队的应用程式，但未涵盖「个体户」的士，认为对市民叫车仍不够方便，期望平台将非车队的「单头司机」亦纳入其中。他亦关注充电位短缺的痛点，举例指东涌的士专用充电站只有两支桩，司机需花时间排队充电，影响生意。

陈恒镔：行业生态复常是车队健康发展根基

立法会交通事务委员会主席陈恒镔坦言，目前业内的士司机本身已短缺，又分析的士司机不愿加入车队的原因有三，一来的士业车队管制和规矩太多，令部分司机对加入车队却步。其次，他透露现时业界在更换新车向银行「上会」面临难度，指银行对的士业缺乏信心，导致新车落地及车队扩充速度比预期慢。另一方面，充电桩设施不足、分布不均导致司机不愿租用电动的士，投资者亦不愿意贸然入市，形成恶性循环。

陈恒镔期望8月起加强打击非法白牌车，以及11月起推出1万个合规网约车牌照，能有助消除以往不公平的竞争，令行业生态回复正常，形容是的士业得以健康发展的根基，相信只要能大幅减少非法载客取酬的白牌车，有信心对的士车队「吸客」有帮助。不过他也预期，在新规实施的过渡期内，业界仍会持观望态度，呼吁政府须主动介入，协助业界打通银行「换车上会」渠道，并大幅增加的士专用充电桩。

JOIE乐行：推时薪及雇员制 提供福利招募司机

JOIE乐行回复表示，自获发车队牌照以来，一直致力扩展车队规模及提升服务质素。截至今年7月，车队规模逾600辆，近日更推出「宠爱的 JOIE PETS」宠物专属的士服务。为招募更多司机，除推出时薪及雇员制度外，亦提供多项专属福利，包括电动的士充电及泊车优惠、接单及安全驾驶奖励，亦举办培训班，并提供考牌资助，协助未有的士驾驶执照（6号牌）的司机转型。

JOIE乐行强调，对于任何能推动行业进步，公平且良性的竞争，一直抱持开放态度。期望政府在制定网约车政策时，能透过科学数据评估，兼顾市场需求、道路承受能力及现职职业司机生计，确保公共交通生态能够健康及可持续发展。

星群：有车无司机 重质不重量

星群的士车队负责人郑宝怡向《星岛头条》表示，目前车队面对最大难题是「有车无司机」，她指星群目前有400多辆车，现时有过半数投入服务，但市面上欠缺优质司机，车队亦难全面运作。不过她强调车队「重质不重量」，先做好服务质素，再考虑数量。

郑宝怡指，尽管现时车队「蚀住做」，但强调老板仍坚持初心，向市民游客提供高质服务，形容香港是国际大都会，「酒店都有五星级，的士都应有五星级」。她亦坦言，星群主力提供6座的士预约服务，明白未能如非法平台般提供即时载客服务，希望政府助力集中5支车队，解决目前面对运力分散导致市民「难call车」问题。

政府即将加强规管网约车平台，能否为的士业界带来生机，她认为须视乎监管力度和执法是否精准，而目前「有车无司机」的情况，正正因为司机无需考的士牌、驾驶白牌车门槛低，「有车牌就可以揸」，若规管框架和严格执法有效堵截非法载客取酬，相信能带动司机转到的士行业，提供合规且高质的营运。

记者：陈俊豪