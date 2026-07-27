的士车队一周年︱全港仅2000辆投入服务 司机短缺成死症 车队推时薪制吸新血

5支的士车队自去年7月获发牌至今一年，惟时常被指「Call车难、无车无司机」，车队能否为的士业「救亡」成疑。运输署回复传媒查询时表示，全港仅有近2,000辆车队的士投入服务，距离署方最初要求的3,500辆完整规模，仍欠43%才达标。

全港仅2000辆车队的士投入服务 仍欠43%

原本目标规模800辆的士的JOIE乐行车队表示，至7月的规模已达600辆车，即已达标75%。有立法会议员认为各支车队应把握11月起规管网约车的契机，提升服务质素「抢客」以填补市场空白，否则当政府发更多网约车牌后，恐怕会「自生自灭」。

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庄豪锋吁车队把握规管网约车契机

实政圆桌立法会议员庄豪锋相信11月起推出1万个网约车牌照后，数量一定未能满足载客需求，认为各支的士车队应把握发挥机会填补空白，应做好服务质素抢占市场，倘届时情况仍未见大幅改善，逼使政府唯有发更多网约车牌，届时的士车队或只能「自生自灭」，成为的士与网约车之间的「过渡性产物」。

至于8月3日起加强打击白牌车，被捕司机可被扣车和钉牌，不过庄豪锋担心阻吓力度有限，即使加重刑罚也未必能造成翻天覆地的变化。他指这些规违司机多年来违法营运也不太怕，即使执法人员放蛇，相信司机已「魔高一丈」，能分辨乔装乘客的警员。

庄豪锋又提到，虽然目前已有八达通公司协助推出「Call车易」，综合5个车队的应用程式，但未涵盖「个体户」的士，认为对市民叫车仍不够方便，期望平台将非车队的「单头司机」亦纳入其中。他亦关注充电位短缺的痛点，举例指东涌的士专用充电站只有两支桩，司机需花时间排队充电，影响生意。

陈恒镔：行业生态复常是车队健康发展根基

立法会交通事务委员会主席陈恒镔坦言，目前业内的士司机本身已短缺，又分析的士司机不愿加入车队的原因有三，一来的士业车队管制和规矩太多，令部分司机对加入车队却步。其次，他透露现时业界在更换新车向银行「上会」面临难度，指银行对的士业缺乏信心，导致新车落地及车队扩充速度比预期慢。另一方面，充电桩设施不足、分布不均导致司机不愿租用电动的士，投资者亦不愿意贸然入市，形成恶性循环。

陈恒镔期望8月起加强打击非法白牌车，以及11月起推出1万个合规网约车牌照，能有助消除以往不公平的竞争，令行业生态回复正常，形容是的士业得以健康发展的根基，相信只要能大幅减少非法载客取酬的白牌车，有信心对的士车队「吸客」有帮助。不过他也预期，在新规实施的过渡期内，业界仍会持观望态度，呼吁政府须主动介入，协助业界打通银行「换车上会」渠道，并大幅增加的士专用充电桩。

JOIE乐行：推时薪及雇员制 提供福利招募司机

JOIE乐行回复表示，自获发车队牌照以来，一直致力扩展车队规模及提升服务质素。截至今年7月，车队规模逾600辆，近日更推出「宠爱的 JOIE PETS」宠物专属的士服务。为招募更多司机，除推出时薪及雇员制度外，亦提供多项专属福利，包括电动的士充电及泊车优惠、接单及安全驾驶奖励，亦举办培训班，并提供考牌资助，协助未有的士驾驶执照（6号牌）的司机转型。

JOIE乐行强调，对于任何能推动行业进步，公平且良性的竞争，一直抱持开放态度。期望政府在制定网约车政策时，能透过科学数据评估，兼顾市场需求、道路承受能力及现职职业司机生计，确保公共交通生态能够健康及可持续发展。

记者：陈俊豪