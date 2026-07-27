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7旬父涉青衣城持锯追子 两父子被控非法打斗等罪 准保释至9月讯

社会
更新时间：12:38 2026-07-27 HKT
发布时间：12:38 2026-07-27 HKT

青衣城上周六发生打斗事件，一对父子疑因家事起争执，七旬父亲涉持木锯追赶其子。2人事后被警方拘捕，同被控1项在公众地方打斗罪，涉案父亲另被控公众地方管有攻击性武器罪。案件今于西九龙裁判法院提堂，两被告暂毋须答辩，以待警方进一步调查。裁判官陈慧敏押后案件至9月21日再讯，批准两名被告保释候讯，期间不得与对方讨论案情。

两被告分别以500及1000元保释候讯

被告为78岁五金工人吴良业及52岁无业男吴辉龙，同被控于2026年7月25日在青衣城1期1楼「马莎百货」外的公众地方参与非法打斗；吴良业另被控于同日同地在公众地方无合法权限或合理辩解，而携有攻击性武器，即木锯。

案件今提堂，两被告暂毋须答辩，以待警方进一步调查，包括索取闭路电视片段和法律意见等。控方反对首被告保释，陈官考虑辩方保释申请后，批准两名被告分别以现金500及1000元保释，期间不得与对方讨论案情，次被告另须每日到警署报到。

案件编号：WKCC3508/2026
法庭记者：王仁昌

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