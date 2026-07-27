私隐公署夺亚太区两殊荣 表扬推动《雇员使用生成式AI指引》及应对深伪技术

个人资料私隐专员公署于今年亚太区GovMedia Conference & Awards 荣获两项殊荣，分别为「年度香港治理项目 – 监管组别（Hong Kong Governance Project of the Year – Regulatory）」奖项及「年度香港推广项目 – 监管组别（Hong Kong Outreach Project of the Year – Regulatory）」奖项，以表扬私隐公署发布的《雇员使用生成式AI的指引清单》及推广《应对滥用人工智能深度伪造技术：给学校及家长的锦囊》的成效。

个人资料私隐专员钟丽玲表示，十分荣幸获得两项殊荣，充分肯定了公署在AI时代推动治理及保障个人资料私隐方面的努力。她说，十分高兴公署发布有关AI的指引不但在香港获得广泛采纳及好评，更获得国际认可，公署将继续推广以安全、负责任及私隐友善的方式开发及使用AI，亦会致力支持特区政府推动『人工智能+』及『全民AI培训』的施政方针。

《雇员使用生成式AI的指引清单》夺「年度香港治理项目 – 监管组别」奖

「年度香港治理项目－监管组别」奖项旨在表扬公共机构推行的卓越新猷或措施。私隐专员公署去年3月发布的《雇员使用生成式AI的指引清单》，透过提供实用清单，协助机构制定有关雇员在工作期间使用生成式人工智能（AI）的内部政策或指引，并遵从《个人资料（私隐）条例》的相关规定。

《指引》自发布以来获得各界广泛采纳。根据私隐专员公署于2026年进行的循规审查，在透过AI系统收集及／或使用个人资料的机构当中，超过九成已参考或计划参考包括《指引》在内公署所发布有关AI的指引资料。此外，介绍《指引》的YouTube影片亦分别录得逾16万次中文观看次数及逾12万次英文观看次数，反映社会大众对《指引》的高度关注。

《应对滥用人工智能深度伪造技术：给学校及家长的锦囊》夺「年度香港推广项目－监管组别」奖

「年度香港推广项目－监管组别」奖项旨在表扬能有效接触及联系目标群体、促进正面关系，以及为社群或持份者带来深远及具意义影响的计划。

私隐专员公署于去年12月发布《应对滥用人工智能深度伪造技术：给学校及家长的锦囊》（《锦囊》），为学校及家长提供实用建议，协助他们预防及处理涉及儿童及青少年的深伪技术事故，以保障儿童及青少年的个人资料私隐。

奖项嘉许私隐专员公署透过讲座、研讨会、工作坊及传媒访问将《锦囊》的建议推广到学校和家长，提高他们对恶意深伪风险的认识，以保障儿童及青少年。相关推广工作包括在有逾700名教师及100名小学校长的个别研讨会上介绍《锦囊》内容。《锦囊》有助促进学校、家长、儿童及青少年携手合作，共同预防恶意深伪事件。鉴于今年初发生涉及儿童及青少年的AI生成影像被滥用的情况，奖项赞许《锦囊》的发布为社群带来深远及具意义的影响。

