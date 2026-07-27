涉威胁发布女子私密影像 再要胁向大学举报图销案 男学生续保释至9.4再讯

22岁男学生涉嫌威胁发布女子的私密影像，其后再涉以向大学举报该女子学术不端，威胁对方销案及施袭。案件今于沙田裁判法院再提堂，辩方申请押后以与控方商讨，以及处理检视被告手机的事宜。署理主任裁判官郑纪航批准申请，并押后案件至9月4日答辩，期间被告续准以5000元保释。

被告黎诺然，被控各一项未经同意下威胁发布私密影像、作出倾向并意图危害司法公正的作为、普通袭击罪。

控罪指，被告于2026年1月28日，在香港威胁会发布女子X的私密影像，而在作出该威胁时，意图致使X受到侮辱、惊吓或困扰，或知道或罔顾该威胁是否会或相当可能会致使X受到侮辱、惊吓或困扰，而X没有对所威胁的发布给予同意，且被告不理会X是否同意该所威胁的发布。被告另被控于同年2月10日，藉著威胁向大学老师举报X涉嫌学术不端，从而要求X撤回向香港警务处对被告的投诉，并停止追究；以及在同年3月2日，在将军澳袭击X。

案件编号：STCC1604/2026

法庭记者：雷璟怡