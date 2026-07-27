涉麻雀馆内以针孔镜头「出千」45岁男否认赌博时作弊 10月受审
更新时间：10:54 2026-07-27 HKT
发布时间：10:54 2026-07-27 HKT
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45岁男子涉前年12月在旺角一间麻雀馆「出千」，以针孔镜头偷拍他人持有的麻雀牌，借此赢取约2.4万元，被控赌博时作弊罪。案件今于西九龙裁判法院再讯，被告不认罪。裁判官施祖尧排期案件于10月16日开审，期间被告续准保释。
被告周向前、报称学生，被控1项在赌博时作弊罪。控罪指，周于2024年12月6日，在旺角上海街金濠麻雀娱乐在赌博的过程中，以欺诈手段、误导的设计或虚假做法，为自己赢取约2.4万元。
控方今透露，现时有6名控方证人，并有两份被告警诫供词，其中一份供词中被告保持缄默，控方不会倚赖。辩方则指，不会争议警诫供词的可呈堂性，另透露辩方对大部分控方证人证供无大争议，暂无任何辩方证人，预料1天审讯已足够。
案件编号：WKCC5408/2024
法庭记者：王仁昌
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