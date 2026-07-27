路政署引入新超薄沥青重铺龙翔道 研推广至全港合适路段　

龙翔道部分路段过往因路面颠簸不平，一直被驾驶人士戏称为「避震器杀手」。路政署近日正式展开龙翔道重铺工程，并采用新的高性能超薄沥青和技术。路政署高级维修工程师朱嘉杰表示，新物料采用了「高性能超薄磨耗层」的新型沥青物料，有效提升抗裂与抗滑能力，因散热快可以将封路维修的时间大大缩短，会总结经验，未来将技术及新物料推广至全港其他合适的道路。

散热快令施工封路时间大大缩短

龙翔道钻石山至牛池湾一段东行线正进行路面重铺工程，将分两阶段施工，预计9月内完工。朱嘉杰今（27日）在电台节目表示， 由于龙翔道是九龙区的主要干道，且邻近民居，路政署在交通改道及噪音控制上实施了多项针对性措施，务求将对市民的影响减至最低。在上星期五首日施工期间，整体交通状况理想，并无出现塞车。

朱嘉杰指出，由于中九龙绕道于去年年底通车，加上现时正值暑假，龙翔道的车流量有所减少，署方认为现时是进行大型维修工程的最佳契机，因此决定工程分为两个阶段进行。

他又解释，新物料散热快，温度只需40多分钟就能由过百度降至50度，最终上周五施工时间，较预期早近一个半小时重新开放行车线。同时新物料预期寿命约6至8年，预料能减少日后维修次数；至于造价则因属新科技，承建商需添置器材及培训工人等，成本较一般材料略高，但预期广泛应用后成本将可回落。

总结经验研未来广泛应用

朱嘉杰透露，路政署早前已在黄竹坑天桥及九龙湾伟业街等地进行实地测试，整体成效非常理想。署方目前正计划将此新型物料应用于龙翔道余下的路段，如东行线德强苑至丰力楼一带，署方将总结今次项目经验，未来将技术及新物料推广至全港其他合适的道路。

相关新闻：

路政署重铺钻石山龙翔道东行路面 引入新型沥青物料即铺即用更快重开道路

