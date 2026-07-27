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天文台︱红雨黄雨「弹出弹入」？雨区临场减弱「过门不入」 多区只得微雨 网民质疑「炒车」

社会
更新时间：10:12 2026-07-27 HKT
发布时间：10:12 2026-07-27 HKT

天文台今日早上5时55分，一度发出红色暴雨警告信号，至7时45分改发黄雨，并在9时15分取消。教育局早上宣布所有上午校及全日制学校今日停课。

天文台改发黄雨后指 强雷雨区于本港上空有所减弱

然而红雨生效一个多小时期间，本港多区只得10毫米以下的雨量，天文台在改发黄雨后发出天气提示，指「过去一两小时，由于从本港西面靠近的强雷雨区于本港上空有所减弱，天文台以黄色暴雨警告信号取代红色暴雨警告信号。」

相关新闻：

天文台早上9时15分取消黄色暴雨警告信号 红雨清晨一度生效 上午校及全日制学校停课

 

红雨学校停课 网民质疑雨势不大

由于红雨发生出现在清晨时间，导致教育局宣布停课，部分网民涌到天文台的社交平台质疑发红雨的决定，认为天文台「炒车」。亦有人提出「反差」所在，指早上6时多红雨生效时没什么雨，至7时许开始有部分地区雨势增大时，却见红雨「降级」为黄雨，感到不明所以。亦有人指虽然现时是暑假，但也有不少暑期班受到影响。

翻查天文台雷达图像，早上6时确实有一片颇大的雷雨区在香港西南面移近，然而最终只有外围较边陲的位置影响香港。

即睇红雨、黄雨生效期间每小时雨量图：

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