台风红霞｜梁荣武指「东登」风暴威力不及「西登」 惟各大预报「一路向西」威胁绝对不小

今年首个强台风「红霞」吹袭香港，带来连场狂风暴，多区相继出现水浸、塌树及棚架倒塌等事故，是近年最强劲的「东登」台风。香港气象学会发言人梁荣武拆解「东登」威力不及「西登」主要受三大因素影响。

梁荣武今早（27日）在电台节目表示，在风暴袭港前六、七日，坊间已开始讨论其潜在影响，但当时不同国家的电脑预测模式存在明显分歧，美国全球预报系统（GFS）由始至终预测较为接近香港，欧洲中期预报中心，则初期预测偏离香港较远，会于香港东面登陆，令坊间初期认为风暴并非大威胁。

电脑模式预测「一路向西」调整 对港威胁增加

但其后「红霞」在形成后增强速度相当快。梁荣武指，由于预测路径后来一路向西调整，变得更接近香港，天文台的官方预测亦随之西调；加上风暴本身发展及增强得很快。在这两大因素叠加下，令「红霞」对香港整体的威胁绝对不小，导致全港大部分地区均受到烈风影响。

对于今次「红霞」属于近年少见的「东登」强烈台风，梁荣武解释，虽然其中心风力，不比去年在南边经过的超强台风「桦加沙」弱太多，但实际上「东登」台风对香港的威胁通常不及「西登」，主要受以下三个因素影响，包括风向及地形摩擦，热带气旋呈反时针旋转。当风暴中心在香港东面，本港会吹偏北或西北风，气流由内陆吹来，受高楼大厦及山脉的摩擦力影响，风力必定会被削弱。

其次是危险半圆效应，台风会与其他天气系统相互作用。今次「红霞」北边有高压脊，两者在台风东北边的风向一致，风力叠加令东北边危险半圆风力最大，而香港并未处于该最危险区域。

第三因素就是风暴潮威胁较低，偏北风会将海水推离岸边。相反，若台风在南边经过如去年的「桦加沙」般，吹南风或东南风，就会将海卷上岸造成严重水浸。所以今次虽挂起九号风球，但因吹北风，本港未见严重水浸情况。

对香港威胁高峰期已经过去

梁荣武指「红霞」对香港的威胁高峰期已经过去，但广东、福建等广泛沿岸及内陆地区将会持续出现强降雨。由于华南及福建早前已受其他台风及大雨侵袭，今次「红霞」的完整环流可能会进一步在内陆部分地区引发水浸。至于香港市民，梁荣武表示目前已无需太过担心，只需继续留意天文台的常规天气预报即可。

陈绍雄表示，随着极端天气越来越频繁，露天铁路段的服务无可避免会受到影响。资料图片

陈绍雄促港铁加大力度 引入AI预判风险

另外红霞袭港期间，港铁东铁线有个别地方曾出现「跳电」的情况，太和站架空电缆受损，需较长时间修复，期间服务一度受阻。立法会铁路事宜小组主席陈绍雄在同一节目上表示，随着极端天气越来越频繁，露天铁路段的服务无可避免会受到影响。他强调，港铁的应对大原则必须是「安全第一」，在确保环境安全后才陆续清理路轨及复修架空电缆。

他指对于今次事故，他理解因涉及电缆损毁，故港铁需要较长时间进行抢修。港铁在事故中已按既定应急预案处理，露天铁路段受极端天气影响属预期风险。他解释东铁线前身为九广铁路，新界段长度与距离十分遥远，绝大部分为露天设计。若现时才考虑将路线改为地底，或加固并增建上盖，在营运及技术改造上极不符合成本效益，甚至不可行。

陈绍雄明言，既然在九号风球等极端天气情况下，露天路段受外在环境影响是设计上难以完全避免的现象，港铁与运输及物流局就必须在台风来袭前做好风险评估与预案。展望未来，他促请港铁未来加大科技投资力度，投放更多资源于创新科技发展，深化人工智能（AI）及光学雷达技术在树木管理上的应用，防患于未然，透过科技手段，长远完善铁路网络应对极端天气的整体韧性，以提升铁路系统应对极端天气的能力。



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