每日杂志｜「无人零售」兴起 逾万自动售卖机争霸 扩至健康产品冷藏食物 独立营运商靠AI开辟新路

《无人经济系列》零售篇

「无人经济」兴起，现时全港约有逾万部自动售卖机，部分更进驻商场。为求突围，有公司引入「人工智能」（AI）售卖机，透过智能镜头侦测与自动扣款，解锁柜门取货，打破传统包装限制并简化补货流程。然而，作为「兵家必争之地」的公营机构合约，中标分成在20年间由20%狂飙至近80%，形成恶性竞争。业界期望能多元发展、互惠共赢，共同扩展无人零售网络。

自动贩卖机售卖的产品扩展至小食、健康产品、冷藏食品及智能零售柜。

昔日贩售罐装饮品的传统自动售卖机，正加速转型为结合数码化、智慧营运及个人化消费体验的智慧平台。

回顾发展历程，本港上世纪贩卖机市场由「香港太古可口可乐」和「维他奶」带动，提供「一条龙」的设备维护和补货服务，网络覆盖商业区、住宅区、运输枢纽及景点。1999年，营运商「骏烽」成立，至今在港营运逾1500部售卖机；2010年代，独立营运商「FreshUp」和「IVM Technology」相继入场，前者建立逾5000部售卖机的网络，后者亦经营约2000部机器。至今，品牌商、独立营运商、专门机种供应商及科技型零售方案已形成共存格局。

建立网络成本甚高

「IVM」总经理Rex指出，售卖机行业着重资产，昔日营运商由日本或欧洲引入设备，至近20年内地制造质量提高，逐步瓜分市场。他坦言，建立数百部售卖机的网络成本甚高，过去10年不乏零星竞争者带着新技术或特别产品入场，最终难逃初期「烧钱」的阶段，「如今能站稳阵脚的公司，均经历过金融倒退和疫情等各种挑战。」

「骏烽」表示，现时行业竞争已由单纯比拼售价，延伸至电子支付、设备稳定性、补货及维修速度、产品多元化及数据管理等；售卖产品亦扩展至小食、健康产品、即磨咖啡、冷藏食品及智能零售柜等，「自动售卖机由独立销售设备，转型为可持续管理的零售网络节点。」「维他奶」亦形容，市场正朝更智能化、数码化及多元化发展，竞争加剧有助扩大市场、加快创新。

为抢占市场，营运商各施其法。两大「龙头」公司主打产品和服务升级，「维他奶」提供植物奶和即饮茶，并引入售卖冷链产品的机台；「香港太古可口可乐」公共事务、传讯及可持续发展部主管陈润娴则指，未来的自动售卖机是结合智慧零售、绿色生活、盛事经济与旅游体验的「城市接触点」，团队采用环保制冷剂减少碳排放，并推出具香港特色的售卖机、智能冷饮柜及数码会员服务，提升消费体验。

有营运商推出具香港特色的售卖机。 受访者提供

简化补货流程降成本

独立营运商则靠「差异化」突围。「FreshUp」执行董事林颖威表示，除了传统零售外，亦提供品牌短期租机宣传及客制化「礼品换领」活动。该司亦引入「 AI智能售货柜」，顾客以电子支付解锁柜门取货后，系统透过镜头自动辨识并扣款，打破包装限制并简化补货流程，降低营运成本。

林透露，现时该司已有超过500部机器「落地」，认为未来「无人经济」的核心将转移至AI机款，「将是行业下一个浪潮。」

有营运商靠「差异化」突围，与不同IP联乘。 受访者提供

「IVM」亦有引入AI智能售卖机，联合始创人Leo说，内地早已普及相关技术，并建立「迷你超市」模式，部分社区放置多部售卖机出售瓜果和鸡蛋；AI售卖机更占内地新机出货量近90%。Rex补充，团队正研究将AI运算直接在售卖机端进行，毋须上传影片至伺服器，进一步缩短结算时间，「未来两三年，AI在零售、终端或者营运上会有很大帮助。」

有营运商引入AI智能售卖机，打破包装限制并简化补货流程。 受访者提供

公营场地招标陷恶性竞争

繁荣背后 ，公营机构场地的招标却陷入恶性竞争。本报向政府部门查询自动售卖机的牌照和招标详情。政府产业署在15个政府物业内共设置67部自动售卖机；署方按相关采购程序及「价高者得」原则批出自动售卖机安装和营运牌照，供中标者在政府物业内设置自动售卖机，牌照一般为期3年。

身为「大户」的康乐及文化事务署，辖下场地合共提供超过800部软性饮料自动售卖机，一般由外判合约承办商提供为期3年的服务，相关合约按照政府的采购指引及规例，透过公开招标程序批出。署方指，将在可行情况下，于部分较受欢迎的场地引入更多元的自动售卖机，增加市民选择。

惟有消息人士透露，千禧年初场地欲引入售卖机，需向营运方付租金，随着利润增大及竞争者入场，演变成免费进驻，至今营运方反要向场地方支付分成。20年间，得标者承诺的分成比例由20%飙升至近80%，形成「分成高者得」的恶性循环。该人士坦言，扣除产品、物流、仓存和场租成本，10%至15%的分成才是「健康」状态，否则业者无利可图，只能转嫁予消费者，或致「劣币驱逐良币」的现象。

「骏烽」则认为，招标评审不宜单纯以收入分成比例或最高出价作为唯一准则，若能采用客观而全面的多项评分制度，将更有助场地方取得最高整体效益，并为消费者提供更稳定和优质的服务。

推动行业整合 惠及消费者

展望前景，业界普遍抱持审慎乐观态度。「维他奶」指，自动售卖机属于「互补性」零售渠道，能填补传统零售未能触及的时段和场景，看好市场继续增长。「IVM」则期望售卖机可成为辅助角色，为不同品牌带来10%至20%的额外生意增长。

「骏烽」指，本港租金高、空间有限及需要在非办公时间服务，自动售卖机能以较小占地提供24小时服务，具备实际经济价值。该司强调，「无人零售」并不等于「没有营运成本」，而市场竞争增加，短期会令场地及商业条款的争夺更激烈，但同时会加快行业整合，推动产品、支付和服务标准升级，最终是场地方和消费者受益。

有营运商与铁路公司合作推出主题概念店，图为「南昌士多」。 受访者提供

营运商主动「创造场景」 商场拓「无人」版图缔造双赢

香港地少人多，寻觅合适场地是自动售卖机营运商的最大痛点。疫后店舖空置率高企，有商场划出位置放设自动售卖机，消化现有供应，有营运商坦言受惠，设法开拓更多应用场景。有物业顾问亦言，发展商盼善用所有空间增加额外收入，或可利用自动售卖机开拓零售点。

「IVM Technology」联合始创人Leo指出，固有营运点有限，团队主动「创造场景」，与酒店、办公室和健身室洽谈，才慢慢站稳阵脚，「是一个揼石仔的过程。」总经理Rex说，疫情是转捩点，早年许多商场忧虑售卖机与实体租户角色重叠，但疫后店舖空置率上升，商场亦开拓「无人零售」版图，引入售卖机增加额外收入，「营运商租得位置的机率大大提升。」

「FreshUp」执行董事林颖威亦分享，团队与不同品牌联乘，用相对可控的成本开拓无人商店，不断探索。他形容，自动售卖机也有社会角色和价值，希望得到更多市民和业主的认可。

高力估价及咨询服务高级董事梁镇峰分析，发展商追求空间经济效益，若空间受限而业主仍希望加值，售卖机或成为选项。

高力估价及咨询服务高级董事梁镇峰分析，发展商追求空间经济效益，若能划出舖位，必然首选长租客人；若空间受限而业主仍希望加值，售卖机或成为选项。他举例，港岛东区核心地段一住宅项目，因商业基座无法划出独立舖位， 仅能设美食车或短期市集，故他正向业主建议摆放自动售卖机，「业主和营运商互惠互利。」

随着香港有更多大型发展计划，Leo直言适合发展售卖机产业。他说，新型AI售卖机的成本低于传统机款，加上北部都会区等相继落成，将会商机处处，「只要香港继续有新土地、新发展，售卖机都会有市场。」

记者：仇凯瑭