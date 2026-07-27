天文台早上9时15分取消黄色暴雨警告信号 红雨清晨一度生效 上午校及全日制学校停课

天文台早上一度发出红色暴雨警告信号。教育局宣布，所有上午校及全日制学校今日停课。学校应实施应急措施并安排人手照顾可能返抵学校的学生，同时在安全情况下，方可让学生回家。天文台其后讣早上7时45分改发黄色暴雨警告信号，至9时15分取消。

天文台在改发黄雨后发出特别天气提示，指过去一两小时，由于从本港西面靠近的强雷雨区于本港上空有所减弱，天文台以黄色暴雨警告信号取代红色暴雨警告信号。但受活跃西南气流影响，预料今日珠江口一带持续有骤雨及狂风雷暴，初时雨势有时颇大。

一股活跃西南气流正为广东沿岸带来骤雨及雷暴。在上午五时，热带低气压红霞集结在长沙以南约280公里，预料向西北偏北移动，时速约15公里，移入内陆，并逐渐消散。

本港地区今日天气预测，大致多云，有骤雨及狂风雷暴，初时雨势有时颇大。最高气温约29度。吹和缓至清劲南至西南风，初时离岸及高地间中吹强风。

分区气温

九天天气预报

展望未来一两日天气仍然不稳定。本周后期短暂时间有阳光，有几阵骤雨。