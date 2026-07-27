Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台早上7时45分改发黄色暴雨警告信号 教育局：所有上午校及全日制学校今日停课

社会
更新时间：05:40 2026-07-27 HKT
发布时间：05:40 2026-07-27 HKT

天文台早上7时45分改发黄色暴雨警告信号。

天文台发出特别天气提示，指过去一两小时，由于从本港西面靠近的强雷雨区于本港上空有所减弱，天文台以黄色暴雨警告信号取代红色暴雨警告信号。
但受活跃西南气流影响，预料今日珠江口一带持续有骤雨及狂风雷暴，初时雨势有时颇大。

天文台早前一度发出红色暴雨警告信号。教育局宣布，所有上午校及全日制学校今日停课。学校应实施应急措施并安排人手照顾可能返抵学校的学生，同时在安全情况下，方可让学生回家。

 

一股活跃西南气流正为广东沿岸带来骤雨及雷暴。在上午五时，热带低气压红霞集结在长沙以南约280公里，预料向西北偏北移动，时速约15公里，移入内陆，并逐渐消散。

本港地区今日天气预测，大致多云，有骤雨及狂风雷暴，初时雨势有时颇大。最高气温约29度。吹和缓至清劲南至西南风，初时离岸及高地间中吹强风。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

展望未来一两日天气仍然不稳定。本周后期短暂时间有阳光，有几阵骤雨。

 

最Hit
台风「白海豚」最快周二生成，气象迷指「又强又大」或扑日本。
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
即时国际
12小时前
独家丨方俊突击探访张伟文 再揭护老院新疏忽 疑年半冇冲凉、瞒病情 社署介入料两月内调迁
12:31
独家丨方俊突击探访张伟文 再揭护老院新疏忽 疑年半冇冲凉、瞒病情 社署介入料两月内调迁
影视圈
10小时前
赴内地大厂工作！北漂港人深感文化冲击  看见「这一幕」叹香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一种层级」
赴内地大厂工作！北漂港人深感文化冲击  看见「这一幕」叹香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一种层级」
生活百科
16小时前
台风红霞｜八号波搭的士遇良心司机 无㓥客坚持按咪表收费 打工仔感动加车资至「呢个银码」｜Juicy叮
台风红霞｜八号波搭的士遇良心司机 无㓥客坚持按咪表收费 打工仔感动加车资至「呢个银码」｜Juicy叮
时事热话
18小时前
蔡楚辉摄
天文台早上7时45分改发黄色暴雨警告信号 教育局：所有上午校及全日制学校今日停课
社会
3小时前
港大校长张翔宣布2028年完成十年任期后卸任 称盼重返实验室专注科研。
港大校长张翔宣布2028年卸任 称盼重返实验室专注科研 「港大需要新领袖带领变革」
社会
5小时前
前TVB金牌监制梁材远逝世享年75岁 朱晨丽发文哀悼 《誓不低头》播出曾轰动全港
前TVB金牌监制梁材远逝世享年75岁 朱晨丽发文哀悼 《誓不低头》播出曾轰动全港
影视圈
13小时前
台风红霞｜打风搭飞机硬食延期3日 廉航无惧风球平安降落被封「港版战斗机」 附保险达人拆解理赔5大细节｜Juicy叮
台风红霞｜打风搭飞机硬食延期3日 廉航无惧风球平安降落被封「港版战斗机」 附保险达人拆解理赔5大细节｜Juicy叮
时事热话
15小时前
《中年好声音4》决赛7强名单疑流出 香港选手全军覆没？ 三甲大热周志康传被foul惹众怒
《中年好声音4》决赛7强名单疑流出 香港选手全军覆没？ 三甲大热周志康传被foul惹众怒
影视圈
23小时前
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
影视圈
2026-07-25 18:30 HKT