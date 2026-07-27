港大校长张翔宣布2028年卸任 称盼重返实验室专注科研 「港大需要新领袖带领变革」

香港大学校长张翔周一（27日）凌晨向港大成员发信，宣布决定于2028年完成十年任期后，卸任香港大学校长及副校监职务。

他表示，踏入担任校长第9年，全球正面对复杂多变的环境，人工智能（AI）浪潮亦正前所未有地改变人类生活，促使他反思大学如何重新定义教育，以适应「人机共存」的新环境下，如何改革传统教学体系，以应对未来挑战。

张翔又回顾任内工作，形容与港大师生共同提升大学学术地位，是人生重要荣幸。他指出，港大近年在QS世界大学排名位列全球第11名，并居亚洲第一，另外科睿唯安（Clarivate）最广获征引研究人员数目亦创新高，反映大学科研实力提升。

他表示，未来两年会继续与港大师生同行，继续推动校园及科研发展，包括落成中的「Tech Landmark」创新中心、蒲飞路校园、国际创新中心（GIC），以及位于上海和欧洲的校园项目。

张翔2018年接任香港大学校长，成为港大首位非本地出生校长。任内，港大近年国际排名亦持续提升。资料图片

张翔又提到，已就卸任决定通知港大校务委员会主席，并提前公布消息，让大学有充足时间物色下一任领袖。

张翔2018年接任香港大学校长，成为港大首位非本地出生校长。任内，港大近年国际排名亦持续提升，在最新QS亚洲大学排名中升至亚洲第一，超越北京大学及新加坡国立大学。他任内推动「HKU100」全球学者招聘计划，吸引国际人才加入，并加强AI教育、创新科技及科研发展。他亦推动「Tech Landmark」创新中心建设，期望利用科研成果促进创新创业，提升港大全球竞争力。此外，港大近年积极改善学生宿舍及校园配套，以配合吸纳世界各地学生及学者。

张翔在2023年卷入校政风波，暂委副校长任命一度引发争议，最终在政府介入后平息。