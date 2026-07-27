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预设医疗指示法例本周五生效 医管局设「预设照顾计划」 支援病人及家属「身心社灵」需要

社会
更新时间：07:00 2026-07-27 HKT
发布时间：07:00 2026-07-27 HKT

《维持生命治疗的预作决定条例》将于本周五生效，为预设医疗指示及不作心肺复苏术命令订立法律框架。白普理宁养中心、沙田慈氏护养院及沙田医院行政总监余海欣表示，对于医者而言，拯救生命及提供治疗固然重要，但如何令病人减少痛苦，确保病人于生命最后一段路保持尊严亦同样重要。现时医管局会为晚期病人提供不同的晚期照顾、纾缓治疗等服务，包括与病人及其家属商讨订立「预设照顾计划」和「预设医疗指示」，措施一直行之有效。

目前沙田慈氏护养院200多名病人中，有8成人病情无法逆转，当中约96%患者已订立「预设照顾计划」。余海欣解释，预设照顾计划下，医护团队会向病人及其家属了解病人对于维持生命治疗的意向，包括无法进食时是否插胃喉、呼吸困难时是否接受入侵性治疗等，亦会为患者提供纾缓治疗，减轻其痛楚及不适，以及透过不同服务支援病人及家属的「身、心、社、灵」需求，其后再商讨是否订立「预设医疗指示」。

她续指，就订立「预设医疗指示」上，医院会与病人及其亲友一起商讨，鼓励病人在有精神行为能力时作决定。而医管局亦会以「慎入易出」为原则，让病人谨慎地签署「指示」。若日后有任何疑虑，例如因病情好转或恶化而有不同决定，亦可即时修改。

目前沙田慈氏护养院200多名病人中，有8成人病情无法逆转，当中约96%患者已订立「预设照顾计划」。吴艳玲摄
目前沙田慈氏护养院200多名病人中，有8成人病情无法逆转，当中约96%患者已订立「预设照顾计划」。吴艳玲摄
医管局为订立预设医疗指示的病人提供黄色文件袋。吴艳玲摄
医管局为订立预设医疗指示的病人提供黄色文件袋。吴艳玲摄

订立预设医疗指示的程序方面，新界东医院联网纾缓治疗联网统筹莫家慧指，医护团队会先与病人、其家属讨论，尽快了解病人价值观及意愿，时间长短视乎个案而定。若病人有精神行为能力，需于两位见证人见证下签署指示。其中一位见证人需为医生。签署指示后，医生可根据情况，再发出不作心肺复苏术命令，并需由病人家属及两位医生签署。

即使已签署预设医疗指示，亦不代表医护人员会完全放弃急救。莫提到，签署预设医疗指示时，需订明因应哪个先决条件，拒绝哪些维生治疗。例如因应末期癌症而签署拒绝心脏复苏命令，后来病人因意外被送到急症室，医生有理由相信其心脏停顿与癌症无关，便可能会提供心肺复苏。

医管局为订立预设医疗指示的病人提供黄色文件袋。莫提醒，文件袋应放在家中「容易见到、容易攞到」的位置，当病人入院时需要携带，未来亦会分阶段电子化，将相关文件上传至医健通。

记者　伍万庭

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