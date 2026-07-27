HPV补种最后阶段　18至22岁女生勿错过「免费防癌门票」

衞生防护中心为2004至2008年出生女生推出一次性HPV疫苗补种计划，将于今年底完结。根据衞生防护中心公布的数据，目前计划第一剂HPV疫苗整体覆盖率估算超过六成，意味仍有约四成合资格的年轻女生尚未接种，料约涉及数万人。有妇科肿瘤科专科医生呼吁合资格女生把握最后机会，及早完成接种，为预防HPV相关疾病及癌症建立保护屏障，「我们为了看演唱会，会准时抢飞、怕错过心水场次；今次是一张可以预防HPV和子宫颈癌的『门票』，而且是免费的，只需要上网或打一个电话预约，为何不把握机会呢？」

HPV感染十分常见，大部分有性经验人士一生中均有机会接触HPV病毒。虽然大部分感染可由人体免疫系统自行清除，但持续感染高风险HPV病毒可增加患上子宫颈癌的风险，亦与阴道癌、外阴癌、肛门癌以及部分头颈癌等疾病相关。本港2023年录得576宗子宫颈癌新症，并有173人死亡，当中包括年仅20至30岁的年轻女性。

世界卫生组织（WHO）指出，HPV疫苗是预防子宫颈癌的重要公共衞生措施之一，并于《加速消除子宫颈癌全球策略》中提出「90-70-90」目标，即于2030年前达到90%女童于15岁前完成HPV疫苗接种、70%女性定期接受筛查及90%患者获得适切治疗，以推动全球消除子宫颈癌。

亚洲和大洋洲妇产科联合会肿瘤科委员会主席（AOFOG Oncology Committee Chair）、妇科肿瘤科专科医生谢嘉瑜表示，本港将HPV疫苗纳入学童免疫接种计划后，小五及小六女学生的HPV疫苗接种率超过九成，是理想水平。然而，据早前衞生防护中心公布的数据，截至今年五月，综合计算参与补种计划和已自行安排接种的人士，18至22岁补种群组的第一剂HPV疫苗整体覆盖率估算为超过六成，尚有不少合资格女生未接种。

谢嘉瑜引述真实世界数据亦证明，HPV疫苗有效减少由子宫颈癌引致的死亡。英国一项发表于权威医学期刊《刺针》的研究显示，推动女童接种HPV疫苗计划后，年轻女性因子宫颈癌死亡数字「接近零」。英格兰2008年起为12至13岁女童接种HPV疫苗，并于2008至2010年间为当时14至18岁的女生补种HPV疫苗。研究发现，2020至2024年间，20至24岁女性中没有录得任何子宫颈癌死亡案例，是首次连续5年无人死于子宫颈癌；若没有接种疫苗，估计这年龄层原应有约23人死亡。与此同时，25至29岁女性的子宫颈癌死亡率亦显著下降了69%。这段时间内，20至24岁女性的疫苗覆盖率为88%-91%；25至29岁为51%-87%，显示愈高覆盖率，保护效果愈高。

记者 伍万庭

